El Parlament ha aprovat només 13 lleis en un any i nou mesos

El Parlament de Catalunya ha aprovat 13 lleis des de l’inici de la legislatura, el març de 2021. D’aquestes, tres han rebut la llum verda en l’últim període de sessions a la cambra catalana, entre el 16 d’agost al 31 de desembre, tal com explica Europa Press. Les noves normes són la de la Ciència, la dels Fons de Transició Nuclear i la de Barris. Actualment, hi ha 58 propostes en tràmit, de les quals 7 són projectes de llei, 40 proposicions de llei, 8 iniciatives legislatives populars i tres propostes de proposició de llei per portar al Congrés, segons ha detallat en un comunicat el Parlament.

En aquesta legislatura, que ha estat marcada per la sortida de Junts per Catalunya de l’executiu català fa uns dos mesos i mig, el Parlament també ha aprovat els seus pressupostos per al 2023, així com els del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges, i que s’enviaran al Govern perquè els afegeixin al projecte dels comptes de la Generalitat de 2023. A més, segons recull l’agència de notícies a partir del comunicat de la cambra, l’hemicicle ha tirat endavant 31 decrets llei del Govern, dels quals, 3 s’han validat en els últims quatre mesos de sessions parlamentàries.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a l’hemicicle durant el debat de política general al Parlament | ACN

Lleis aprovades i lleis en tràmit

El Govern de Pere Aragonès ha vist com el Parlament ha aprovat quatre lleis proposades per ells, mentre que les altres 9 normes que han prosperat en aquest any i 9 mesos de legislatura han estat iniciatives dels grups parlamentaris. Els pressupostos catalans de 2022 i les mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic van ser les dues primeres lleis que van rebre el vistiplau de l’hemicicle, el passat 23 de desembre de 2021.

Actualment, el Govern ha portat al Parlament 7 projectes de llei que ja estan en tràmit, quatre d’aquests han superat el debat a la totalitat. A més, també hi ha pendents de tramitació parlamentària 40 proposicions de llei dels grups parlamentaris. Entre aquestes, destaca la modificació de la llei d’ús i aprenentatge de llengües oficials a l’ensenyament no universitari; presentada per la Sindicatura d’Aran i que permetria garantir l’ús circular i educatiu de l’aranès.

115 hores de ple: el DPG, la sortida de Junts i l’aniversari de la cambra

En el darrer període de sessions, que abasta els últims quatre mesos, el Parlament ha celebrat 8 plens que han sumat 115 hores en total. El primer va ser el debat de política general (DPG), que va acabar provocant que Junts trenqués amb el govern de coalició. També s’ha celebrat una sessió plenària solemne per celebrar el 90è aniversari de la cambra catalana, que es va constituir el 1932. El ple parlamentari ha donat llum verda a 38 mocions presentades pels grups.