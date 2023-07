Junts fa el primer pas per portar la llei espanyola d’habitatge al TC

Junts per Catalunya vol que el Consell de Garanties Estatutàries dictamini si la nova llei d’habitatge del govern espanyol envaeix competències autonòmiques. Aquest és el primer pas per portar-ho al Tribunal Constitucional. El partit ha presentat una proposta a la reunió de la Mesa d’aquest dimarts en la qual ha demanat un dictamen a l’òrgan, donat que creu que la nova llei podria vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’habitatge. De fet, Junts creu que aquesta “absorció competencial infringeix de forma patent el marc competencial vigent i menysté els principis constitucionals i estatutaris” i planteja que la norma vulneraria el dret constitucional a la propietat i els drets dels petits propietaris.

Junts considera que la nova llei del govern espanyol és “un desmantellament de les regulacions aprovades i de les normatives vigents a Catalunya” pel que fa a l’habitatge i que, a més, “ignora” la regulació existent en matèria d’habitatge protegit. El grup parlamentari també creu que va contra la regulació en l’àmbit de determinació de zones de mercat tens, la regulació de les relacions de consum, la mediació amb la finalitat d’evitar processos de desallotjament, o els mecanismes de corresponsabilitat dels grans tenidors en la garantia del dret a l’habitatge de persones o famílies en situació de vulnerabilitat acreditada.

El diputat de Junts Albert Batet a la sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

El ple votarà presentar un recurs en cas afirmatiu

Segons la llei que regula el Consell de Garanties Estatutàries, els informes i dictàmens poden ser demanats pel Govern, per dos grups parlamentaris o per una desena part dels diputats que té el Parlament. Junts en té 32, i és per això que pot demanar el dictamen sense dependre de cap altra formació. Aquest és el primer pas que s’ha de donar abans de presentar un recurs d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC). Quan l’òrgan hagi emès un dictamen, si l’informe apunta que la llei envaeix competències, el ple del Parlament votarà si es presenta un recurs al Constitucional.