Junts avisa a ERC: “Sense la llengua, no tindrem la independència”

El diputat de Junts per Catalunya Francesc Ten també ha recordat que sense la llengua Catalunya no aconseguirà la independència. De fet, ha alertat de la situació de la llengua catalana a Barcelona i demana a la conselleria de Cultura un pla de recuperació social de la llengua catalana. A més, Ten ha posat sobre la taula el veto del PSOE del català al Parlament Europeu. “A la taula de diàleg diu una cosa i a Madrid en diu un altre”, assegura el diputat de Junts per Catalunya, fent referència a Pedro Sánchez.

En aquest sentit, opina que no s’haurien de “regalar” els vots a Madrid i recorda com les conselleries de Junts van portar un pla d’enfortiment de l’ús del català. Ten també demana reforçar el català a Educació i al cos dels Mossos d’Esquadra, així com recuperar el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en català, ja que es va deixar de publicar durant la pandèmia.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga / ACN

Recuperar el BOE en català

Per la seva banda la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha assegurat aquest dimarts que la secretaria del Govern està treballant per recuperar el BOE en català: “Suposo que tindrem notícies aviat”.

Garriga ha defensat les actuacions del seu departament al costat de les conselleries d’Educació, Salut i Interior, entre altres, i ha reivindicat el Pacti Nacional per la Llengua com a eina per a orientar la política lingüística de la Generalitat: “Gràcies al pacte, hem aconseguit despertar consciències”. “Com tots volem el mateix, demanem que en aquesta cambra no fem un ús partidista de la llengua. El Pacti Nacional per la Llengua és absolutament de tots. Estem convençuts que podrem continuar comptant amb el seu grup parlamentari”, li ha dit a Ten.

Demana els pressupostos per defensar la llengua

La consellera també ha replicat al diputat que es necessiten uns nous Pressupostos per a desplegar el pla del català en la universitat i en la justícia que van impulsar les exconselleras Gemma Geis i Lourdes Ciuró i per a promoure el català a través de les subvencions, tal com li ha demanat Junts.

I sobre les dades de l’Ajuntament de Barcelona que situen l’ús social del català entre joves per sota del 50% en tots els districtes, Garriga ha sostingut que té a veure amb la realitat social i que es passin al castellà quan creuen que no els entenen: “És una conducta que alguns defensen com si fos un senyal d’educació, però que és més aviat el fruit de molts anys de minorització de la llengua”.