La CUP diu que la decisió sobre Juvillà “soscava la sobirania del Parlament”

La diputada de la CUP Laia Estrada s’ha mostrat molt crítica amb la decisió del Tribunal Constitucional de no admetre el recurs de l’exdiputat Pau Juvillà per la retirada del seu escó. El partit considera que aquesta decisió és “una nova evidència de com el poder judicial soscava la sobirania del Parlament”. La diputada hi ha fet referència durant una roda de premsa al Parlament en què li ha transmès tot el suport i ha criticat que se li retirés l’acta “per un acte de llibertat d’expressió”. Estrada ha assegurat que el partit continuarà treballant “dins i fora de les institucions” i assumirà les “conseqüències de la desobediència” siguin les que siguin.

Els diputats de la CUP-NCG Laia Estrada i Carles Riera | ACN

Alleujament per la decisió dels afiliats de l’ANC

A banda, Estrada ha celebrat que els afiliats de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) hagin rebutjat la proposta de l’executiva de promoure el vot nul en les eleccions espanyoles del 23 de juliol. La diputada ha assegurat que la promoció del vot nul o l’abstenció és “perfectament legítima”, però que creu que els afiliats han pres la decisió correcta en rebutjar la proposta. “Volem que el 23-J les urnes s’omplin de vots independentistes i antifeixistes“, ha assegurat abans de reivindicar les institucions com “una de les moltes trinxeres de la lluita independentista”. Aquesta lluita a les urnes, ha dit, ha d’anar acompanyada de la mobilització al carrer.

En paral·lel, la diputada cupaire Montserrat Vinyets, també present a la roda de premsa, ha valorat l’acord assolit entre la Generalitat i el govern espanyol sobre la B-40. Vinyets ha assegurat que el fet de tancar-lo pocs dies abans de l’inici de la campanya electoral demostra que “el PSC vol donar un missatge clar que marca l’agenda política d’ERC”. Sobre els republicans, ha criticat que “volen aparèixer com a homes de consens i estabilitat que compleixen els pactes”.