Alejandro Fernández considera la taula de diàleg una presa de pèl

El president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, creu que la “proposta àmplia” d’autodeterminació més enllà de l’independentisme que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, vol plantejar al debat de política general “no és cap novetat” i pretén “aconseguir la complicitat dels comuns”. Entrevistat a Catalunya Ràdio aquest dimarts, el dirigent popular ha considerat que aquest plantejament “és el que fa temps que està traslladant” Aragonès i que la solució al conflicte polític català ha d’ajustar-se a la Constitució.

És per això que ha rebutjat un mecanisme com la taula de diàleg argumentant que no apareix a la Carta Magna i que “al final és una presa de pèl”, ha afirmat. “Ha donat algun resultat tangible aquesta taula de diàleg? La veritat és que no i no és que ho digui jo: ho diuen els mateixos participants, alguns amb uns termes d’una serveriat extraordinària”, ha argumentat.

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, durant el debat de política general / Jordi Borràs

Alejandro Fernández aposta per la conferència de presidents per dialogar

Després que Aragonès assegurés que mantindria la taula de diàleg en cas que el PP arribés a La Moncloa, Fernández li ha respost que els populars aposten per la conferència de presidents autonòmics i per la negociació parlamentària i no per “invents que no encaixen amb el sistema”.

Estalvi energètic al Constitucional

Preguntat sobre el decret d’estalvi energètic aprovat pel govern espanyol i que la Comunitat de Madrid vol dur al Tribunal Constitucional, ha expressat “dubtes” sobre la legalitat de la norma perquè conté “determinades mesures al límit de la vulneració de drets fonamentals”. En aquest sentit, el PP ja va avisar el govern espanyol que si no es canviaven determinat aspectes de la nova llei, votarien en contra en el debat que s’ha de fer el dijous. L’objectiu del govern espanyol és reduir el consum de gas un 7% per deixar de dependre del gas rus i en la línia dels compromisos amb la Unió Europea.