La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, rapidesa en el seu compromís de reduir les desigualtats i millorar els serveis públics a Catalunya: “La igualtat no es decreta. La reducció de les desigualtats no s’anuncia. Es combaten amb polítiques públiques, amb audàcia i també amb agilitat. Si m’ho permeten, amb certa rapidesa, no amb anuncis de cap a dins cinc anys”. Albiach ha dit que l’únic pla vàlid per al país és el de la “Catalunya justa, i no el de la Catalunya centrada”, en referència al lema que ha defensat Illa durant l’any i escaig que és president. “La reducció de les desigualtats és combat amb polítiques públiques”, ha defensat.
Durant la seva intervenció en el debat de política general al Parlament de Catalunya, Albiach ha constatat que “encara no són el Govern de tothom” perquè malgrat que Catalunya “és un gran país, té problemes i s’han de solucionar ara. I el principal problema es diu desigualtat”. Així, ha dit que la millora dels serveis públics “no s’està notant”. En aquest sentit, ha fet referència a les llistes d’espera a la sanitat, la manca de recursos per a l’educació inclusiva, la situació de Rodalies, la pobresa infantil o els desnonaments, entre altres. Per aquesta raó, la líder dels Comuns ha reclamat al president que faci front a les elits i als fons d’inversió, i ha retret al Govern que encara no hagi imposat sancions els que se salten la llei d’habitatge. “Quantes sancions ha posat per incomplir la llei de l’habitatge? Zero”, ha evidenciat.
Albiach insta Junts a no “barrejar immigració amb inseguretat”
D’altra banda, Jèssica Albiach ha proposat un pacte democràtic per recuperar “consensos bàsics”, contra l’“ofensiva reaccionària”, i ha interpel·lat directament Junts: “Podem posar-nos totes d’acord a no barrejar immigració amb inseguretat?”. A més, ha criticat la proposta dels de Carles Puigdemont de demanar deu anys de padró per accedir a habitatges. Albiach, que ha iniciat la seva intervenció reivindicant les mobilitzacions pro Palestina d’aquests dies i ha expressat unes paraules de suport als activistes de la flotilla humanitària a Gaza Global Sumud, ha advertit que els “oportunistes i fanàtics avancen” a Catalunya.
Albiach, a més, ha demanat que es mantingui el consens al voltant de la memòria democràtica i ha reclamat a Illa que reclami “de manera clara i pública” al president espanyol, Pedro Sánchez, que l’edifici situat a Via Laietana 43 passi a ser un espai de memòria, de manera “íntegra”. També ha reclamat augmentar els recursos pel català perquè el país té l’oportunitat de “sumar un milió de parlants a la nostra” llengua. Finalment, Albiach ha demanat a aquestes forces polítiques consens en el desplegament i l’aplicació de la llei d’amnistia i per assolir un nou model de finançament singular per a Catalunya: “Els Comuns sempre, sempre, hem defensat, defensem i defensarem un nou sistema de finançament que sigui just amb Catalunya davant de qui sigui”.