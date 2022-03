El Parlament rebutja reprovar Cambray per l’avançament escolar

El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha sol·licitat als grups a reprovar Cambray per la seva gestió del canvi del calendari escolar. “Ha estat un autèntic desori”, ha defensat Martín Blanco, que ha criticat “l’actitud unilateral” del conseller. Vox i el PPC han donat suport als arguments del partit liberal, informa l’agència ACN.

La diputada d’ERC Mònica Palacín ha criticat la totalitat de la moció presentada per Ciutadans. “Busquen carregar-se els consensos”, ha defensat Palacín. Així mateix, ha defensat Cambray. “Treballa per un model educatiu català, republicà i que vetlla per un sistema educatiu inclusiu”, ha subratllat la diputada d’ERC. La diputada de JxCat Anna Erra també ha lloat la tasca del conseller Cambray al capdavant del departament i ha reivindicat el model d’immersió lingüística.

Des de la CUP, el diputat Carles Riera ha criticat que Cambray hagi “imposat” un calendari “sense diàleg” amb la comunitat educativa i li ha demanat “diàleg”. Ara bé, ha defensat el vot en contra de la moció de Cs perquè aposta per un model “antagònic” al que volen els anticapitalistes. “No col·laborem amb Cs, PP i Vox perquè defensem models contraris”, ha opinat Riera.

Per la seva banda, el PSC-Units ha defensat l’abstenció perquè considera que cal donar una “oportunitat” al conseller per “reprendre el diàleg”. Ara bé, la diputada Esther Niubó ha avisat que si Cambray “torna a decebre” els socialistes també proposaran una reprovació.

Des d’En Comú Podem, el diputat Jordi Jordan ha lamentat que el nou calendari escolar es comuniqués als centres “via carta”. “El conseller ha tornat a actuar d’esquena a la comunitat educativa”, ha dit Jordan. Per aquest motiu ha demanat un “canvi d’actitud” a Cambray, a qui també ha sol·licitat que apliqui canvis “a partir del consens”. Després de tot, la totalitat de la votació ha quedat rebutjada.