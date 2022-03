43 treballadors del Parlament cobren més de triennis que de sou base

El Parlament de Catalunya té en nòmina 43 treballadors que cobren més diners de triennis que de sou base, que és de com a mínim 1.463 euros mensuals, segons les dades facilitades per la cambra després d’una petició d’informació pública de l’ACN. El Parlament va pactar el passat 1 de novembre la reforma de la manera de calcular els triennis, que suposen un increment del 5% del sou, però ara es calcula segons la categoria de cada moment en lloc de sobre el sou actual, com es feia fins ara.

La cambra va destinar 4,4 milions d’euros a pagar els triennis dels seus 324 treballadors, un 22% del total del pressupost per a nòmines. Segons les dades que ha facilitat el Parlament, el funcionari que té més triennis n’acumula 14. A l’octubre es van destinar més de 318.000 euros a pagar triennis (un 21,9% del total), mentre que al desembre es va enfilar fins als 632.390 euros (22,1%) perquè hi ha una paga doble. Tant al novembre com al desembre van entrar en nòmina vuit triennis nous i no hi va haver cap jubilació.

Un canvi necessari

La Mesa ampliada del setembre va aprovar per unanimitat la reforma dels triennis, que després va ser ratificada per tots els grups a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) de l’octubre i va entrar en vigor l’1 de novembre. El redactat anterior fixava que cada funcionari rebrà una “quantitat equivalent al 5% de la seva retribució per a cada trienni d’antiguitat”, per la qual cosa també es computava el temps treballat en altres administracions.

5% indiscriminat

Per tant, abans de la reforma s’aplicava el 5% d’augment del sou independentment de si els triennis s’havien treballat en categories inferiors o en altres administracions, on en general es paga molt menys per l’antiguitat. Després del canvi normatiu, els triennis es calculen segons la retribució que correspon al grup i al nivell de cada moment i també especifica que els triennis treballats en altres administracions es calcularan en funció de les taules de cada ens.

El secretari general del Parlament i el lletrat major –grup A, nivell 20– són les categories més altes de la cambra i tenen un sou de 9.131 euros mensuals, complements inclosos. Cada trienni els suposa un increment de 456 euros al mes, segons l’ACN. En el grup C1, on hi ha administradors parlamentaris, hi ha sous de 3.509 euros mensuals –nivell 10– que tenen dret a un augment de 175 euros mensuals per cada trienni.