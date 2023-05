Radiografia de l’opositor català: així és el perfil més comú

En un context econòmic complicat com l’actual, moltes persones opten per opositar per accedir a funció pública i garantir-se un lloc de feina. També s’hi veuen obligats els interins en procés d’estabilització, molts dels quals hauran de repetir els exàmens després del caos del passat dissabte. Però quin és perfil més comú d’opositors? Segons OpositaTest a Catalunya els opositors són més grans que a l’estat espanyol i el 66% tenen més de quaranta anys. Hi ha més dones que homes -només un 15% són homes- i el 53% té formació universitària. El 63% dels opositors catalans entrevistats diu tenir ingressos per sobre de 1.000€.

Un 47% dels opositors catalans viuen en parella i tenen fills, i la gran majoria, fins a un 87%, té més de cinc anys d’experiència laboral. Principalment, opositen a un sol cos (48%) i únicament un 22% fa més de dos anys que prepara les oposicions. “L’empleat públic o funcionari tindrà cada cop més experiència prèvia en el sector privat. Prop de 8 de cada 10 opositors té més de cinc anys d’experiència, en el cas dels catalans gairebé 9”, explica el responsable de comunicació d’aquesta empresa, Jacobo Fariña. Segons les seves dades, l’edat mitjana de l’opositor fa anys que està augmentant de mica en mica.

Opositors entrant a l’examen el 2022 / Cedida

El 52% ja havien preparat una oposició abans

“El procés de preparació d’una oposició és una carrera de fons que pot ser frustrant, sobretot si no aproves, una cosa que passa sovint i que l’opositor ha d’enfrontar com un aprenentatge”, afegeix. El fet és que el 52% dels opositors catalans ja havien preparat una oposició abans i la majoria, un 78%, mentre també treballaven.

“És fonamental comptar amb totes les eines disponibles i que ajudin a fer que l’estudi sigui més eficaç i de qualitat. La tecnologia és clau a dia d’avui i ho serà cada cop més”, aconsella Fariña, que creu que la tecnologia permet personalitzar l’estudi per optimitzar el temps.