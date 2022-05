Òmnium es personarà en la causa al TSJC sobre el 25% de castellà

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha avançat que l’entitat es personarà en la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a fer el 25% de les classes en castellà a totes les escoles del país. “No podem deixar sols els alumnes, els docents i les famílies”, ha dit Antich. Òmnium formalitzarà el pas la pròxima setmana i busca “aturar el procediment” i “impugnar la doctrina” que intenta imposar percentatges a l’escola catalana.

L’entitat considera que cal “esgotar totes les vies a l’abast per defensar el dret a una escola en català per a tothom” i ha lamentat que el tribunal només escolti una part molt petita de les famílies. “Hem de poder dir la nostra”, ha defensat. Òmnium ha denunciat que la sentència del 25% és una “greu vulneració dels drets” de tots els alumnes de Catalunya. “Tothom té dret a aprendre el català”, ha dit Antich. El president d’Òmnium ha reivindicat que la immersió lingüística és “l’únic model que garanteix igualtat d’oportunitats”.

Imatge d’una pancarta a favor de la immersió lingüística davant l’escola Turó del Drac de Canet de Mar / ACN

Respecte a les reformes legals que s’estan debatent al Parlament per intentar aturar el cop de l’execució immediata de la sentència ordenada pel TSJC, Antich ha assegurat que qualsevol canvi normatiu que “intervingui” en el model d’immersió actual hauria de tenir el “màxim consens” possible. “Qualsevol iniciativa serà bona si compta amb consens”, ha explicat Antich, tot i que no ha entrat a valorar què passaria el pacte tirés endavant sense Junts, que s’ha despenjat definitivament de les negociacions i anirà per lliure presentant una nova proposta.

Les divisions internes de Junts i la desobediència

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha culpat a les divisions internes de Junts de la retirada del partit del pacte signat amb els republicans, el PSC i En Comú Podem per modificar la llei de Política Lingüística. “Lamentem molt que per raons partidistes i perquè algú cregui que li convé la conflictivitat decideixi desdir-se d’una cosa que ha signat i ha defensat sempre”, ha etzibat. Junqueras ha demanat a Junts que posi “el país per damunt dels interessos de partit o els interessos de part dins un partit, que actuï amb voluntat de servei al país”.

Per la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha justificat la reculada perquè en el moment de signar –després de dos mesos negociacions on el partit en va ser part activa– es van adonar que la reforma no tenia tant consens com creien. Rius ha obert la porta a la desobediència política com una forma “legítima” de respondre a la interlocutòria del TSJC, tot i que ha reconegut que ara mateix no hi ha el “consens” necessari per a una acció així.