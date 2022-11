Nou partits tornen a reclamar al Congrés que s’investigui el rei emèrit

El Congrés dels Diputats s’enfronta a un nou intent per investigar els escàndols sobre Joan Carles I. Aquest dilluns, els grups d’Unides Podem, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya, PDeCAT, la CUP, EH Bildu, Bloc Nacionalista Gallec (BNG), Més País i Compromís han registrat una nova proposta de comissió d’investigació a la Cambra baixa espanyola sobre el rei emèrit, Joan Carles de Borbó. En concret, els nou partits reclamen que es posi en marxa una investigació sobre “la trama vinculada a presumptes il·legalitats i irregularitats comeses per membres d’altes institucions i les influències polítiques, diplomàtiques i comercials amb tercers països, la implicació d’estaments de l’Estat per al control de la informació dels escàndols relacionats amb el rei emèrit i la possible operació de legitimació de la perpetuació de privilegis i impunitat d’alts càrrecs de l’Estat”.

L’última reclamació d’investigació, al setembre

No és la primera vegada que diverses formacions del Congrés fan aquesta petició. De fet, l’última és de fa menys de dos mesos, quan aquests nou grups van registrar la sol·licitud per crear una comissió d’investigació sobre l’exmonarca després de l’estrena d’una sèrie documental a HBO, Salvar al Rey, centrada en la figura de Joan Carles I i els escàndols que el rodegen i que inclou diversos testimonis com Iñaki Gabilondo.

Fins ara, totes les peticions registrades per investigar l’exmonarca han topat amb el ‘no’ del PSOE, que sumat al de PP i Vox, ha impedit que s’hagin creat. Aquest dilluns, però, els nou grups ho tornen a intentar i han registrat una sol·licitud en què recorden les informacions que s’han publicat sobre Joan Carles I en els últims anys. Per això, insisteixen que cal “recavar tota la informació i les presumptes implicacions de la Corona i del cap de l’Estat actual en relació amb les irregularitats mencionades a fi d’esclarir i evitar tota ombra de dubte per a la institució”.

Els partits argumenten que “s’actuï amb total i absoluta transparència des de totes les institucions, començant per les Corts Generals, que tenen entre les seves obligacions la de fiscalitzar sobre afers d’interès general”.