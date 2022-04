La Moncloa diu que “treballa per restablir la confiança”

La Moncloa ha insistit aquest dimarts que “treballa per restablir la confiança” amb la Generalitat. Així ho ha transmès a l’Agència Catalana de Notícies després que Pere Aragonès hagi advertit que la taula de diàleg queda “tocada” després que s’hagi descobert l’espionatge a més de seixanta líders del moviment independentista en el conegut com Catalangate. Aragonès ha congelat les relacions amb el govern espanyol fins que aquest es comprometi a fer una investigació interna, però la Moncloa no la contempla tot i recalcar que “ha donat mostres d’una voluntat clara i inequívoca de diàleg durant tot el mandat”.

Fonts del govern espanyol han insistit que l’executiu de Pedro Sánchez manté la seva “aposta per desjudicialitzar” el conflicte. Després de la compareixença d’Aragonès el govern espanyol s’ha mantingut en el discurs que ja ha fet aquest migdia la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, que ha assegurat que “col·laborarà” amb la justícia en cas que sigui necessari però no impulsarà actuacions per aclarir els fets. De fet, en aquesta compareixença posterior al Consell de Ministres Rodríguez ha dit que el cas no afectarà les relacions amb el Govern ni la taula de diàleg, tot i que Aragonès li ha portat la contraria poques hores després.

La Fiscalia i el Suprem també rebutgen investigar

Pel que fa a la justícia espanyola, ni la Fiscalia ni el Tribunal Suprem han anunciat cap investigació per aclarir els fets que aquest dilluns va destapar The New Yorker de la mà de The Citizen Lab. De fet, el Suprem no ofereix cap tipus d’informació sobre si el magistrat de la sala tercera que autoritza les operacions del CNI, Pablo Lucas, va rebre peticions dels serveis secrets espanyols per utilitzar Pegasus. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sí que compareixerà al Congrés per donar explicacions, tot i que ja ha advertit que hi ha qüestions “secretes” de les quals no parlarà.