Mitjans francesos fan ressò de la imputació de Rajoy en l’Operació Catalunya

La premsa internacional ja comença a parlar de l’imputació de l’expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy en l’Operació Catalunya. I és que fa uns dies, aquest diari publicava una notícia que assegurava que un jutge andorrà acusava a Rajoy, dos exministres i altres alts càrrecs del’Estat d’haver intentar coaccionar el Banc d’Andorra per tal d’aconseguir informació sobre polítics catalans amb comptes a l’estranger. D’aquesta manera, Le Figaro i La Depeche, dos mitjans francesos han fet ressò d’aquesta notícia amb els titulars: L’exdirigent espanyol Rajoy, al qual se li fa una investigació a Andorra i Investigació. A Andorra, l’antic cap del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va ser rescatat per l’operació “Catalunya” contra la BPA.

Montoro, aquest divendres

Aquest dissabte els mitjans francesos han anunciat que Mariano Rajoy està imputat en el cas d’extorsió als banc andorrans per intentar extreure informació de les comptes de líders catalans independentistes. L’anomenada Operació Catalunya implica a diferents personalitats del govern espanyol, entre elles l’expresident Rajoy, però també d’altres que han estat imputats en aquesta mateixa causa. És el cas de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro, així com els caps visibles de la policia patriòtica i responsables de l’operació, A tots ells se’ls investiga com a querellats i hauran de buscar-se un advocat a Andorra per poder anar a judici.

Una querella Andorrana descobreix el pastís

Després d’anys d’investigació, va ser una querella de l’Institut de Drets Humans d’Andorra a la qual es van afegir posteriorment els germans Ramon i Higini Cierco, els propietaris de la Banca Privada d’Andorra (BPA) la que va acabar per destapar la trama i aconseguir que es pogués imputar a l’expresident del govern espanyol des d’Andorra. De fet, BPA és l’entitat bancària que va ser víctima de les extorsions de l’Estat i per això es van sumar amb força a la querella.