Mini manifestació d’advocats davant el TSJC pels atacs contra el català

Una quinzena d’advocats, la majoria amb la toga posada, s’ha concentrat aquest matí davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el marc de la Diada de Catalunya. Una concentració en protesta per les decisions de la justícia espanyola contra el sistema d’immersió lingüística i contra la normalització plena del català. Jordi Flores, advocat i un dels portaveus de la Coordinadora de l’Advocacia Catalana, ha estat l’encarregat de llegir un dur manifest contra el poder judicial.

El manifest defineix la situació política com de “desfeta de la unitat independentista” i retreu la manca d’unitat dels partits polítics així com la falta de “valentia” davant les “ingerències del poder espanyol a través dels seus policies, jutges i espies”. De fet, alguns dels advocats que han participat de la protesta són alguns dels que porten la defensa dels indults que la sala tercera del Tribunal Suprem, del Contenciós Administratiu, deliberarà el pròxim 14 de setembre.

“Saben on han d’atacar”

El document assegura que l’Estat “sap molt bé que és la nostra llengua, la nostra ànima com a poble, que saben que és on han d’atacar”. “Saben que és allà on podem perdre part de la nostra identitat, per no dir tota”, assenyala. En aquest context, acusa l’Estat de voler fer com a la Catalunya Nord o al País Valencià i treure el català de les escoles un cop l’han tret de l’esfera pública. Tot plegat, descriuen la situació com “una mostra del poder colonial que s’exerceix contra el poble català” i que la classe política “no està a l’altura”.

En tot cas, els advocats independentista ha esperonat a recuperar la unitat per tal de combatre els atacs al poble de Catalunya. En aquest sentit, es posen a disposició com a col·lectiu per a defensar davant dels tribunals el català i al “poble de Catalunya”.