Rovira, a Borràs: “Cal preservar el projecte col·lectiu i no exigir suport a cegues”

Nou element de tensió entre ERC i Junts per Catalunya. Aquesta vegada, arriba des de Suïssa, des d’on la secretària general del partit, Marta Rovira, exiliada a Ginebra, ha criticat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel que considera que pot ser “sacrificar” el moviment independentista per exigir suport. “Cal preservar el projecte col·lectiu i no exigir suport a cegues en nom de la repressió”, ha assegurat en una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) en referència a la causa oberta contra Borràs al TSJC per haver “abusat” del seu càrrec a l’Institut de les Lletres Catalanes.

Rovira ha assegurat que quan un independentista és acusat per un “indici de mala gestió o corrupció” el que cal és “aclarir” el cas i no “sacrificar tot el moviment independentista exigint-li suport a cegues”. “És molt millor que s’aclareixin els fets tranquil·lament, netament, i si no ha passat res ja tornarà”, ha dit. A més, Rovira ha dit que si la implicada en el cas fos ella o algú d’ERC el que farien és demanar-li que “aclarís els fets” i un cop es demostrés que no es culpable la persona ja tornaria. En aquest sentit la secretària d’ERC ha recordat que va apartar a companys d’ERC per separar el moviment independentista fins que s’aclarissin algunes situacions.

“Demanar un esforç col·lectiu al moviment independentista de catalogar de repressió política una qüestió que no sabem què ha passat, dubtosa administrativament, em sembla que és un sacrifici major”. ha continuat. Rovira ha interpel·lat directament la presidenta del Parlament perquè li ha exigit que assumeixi la responsabilitat política de les seves accions, la seva gestió i les seves peticions. “El moviment independentista no ha de carregar determinades coses sobre un projecte que és clarament col·lectiu, que s’ha de preservar”, ha resolt.

Laura Borràs al TSJC amb Pau Juvillà | Jordi Borràs

“Deslleialtat” al Govern

En aquesta entrevista Rovira també ha parlat de la relació entre ERC i Junts al Govern i ha parlat de “deslleialtat”. “Si tots assumíssim l’extraordinarietat de la situació no hi hauria deslleialtat”, ha dit des de Ginebra. La secretària republicana ha assegurat que el Govern té molts objectius sobre la taula i molts reptes provocats per la pandèmia i pels “efectes devastadors” de la guerra d’Ucraïna. L’agenda “extraordinària” és el que la Generalitat ha de prioritzar, ha explicat.

“El Govern hauria d’estar més compactat que mai. I a vegades em costa de veure que això és així. Si tots assumíssim l’extraordinarietat de la situació, crec que no hi hauria deslleialtat possible”, ha assegurat en un clar retret a Junts. Rovira, però, no ha especificat en quins casos ha vist “deslleialtat” de Junts a Pere Aragonès, però els ha demanat que aparquin “tacticismes, partidismes i frivolitats”. Rovira ha reiterat que l’objectiu és que les relacions entre ERC i Junts “siguin millors” i “sense malentesos”.

Contra el Consell per la República

En aquesta entrevista on Rovira ha estat tan crítica també hi ha hagut un moment per parlar del Consell per la República. La secretària general d’ERC ha lamentat que aquesta entitat tingui una “agenda alternativa” i que “contraprogrami” activitats de la Generalitat. Com a exemple, Rovira ha posat la consulta “paral·lela” dels Jocs d’Hivern que vol promoure l’ens de Carles Puigdemont, que pretén que sigui oberta a tota la ciutadania catalana i just abans que el Govern celebri la seva. “És una molt bona idea tenir un òrgan representatiu transversal i internacional. Però no entenem què pretén quan fa activitats pràcticament idèntiques o paral·leles a les del Govern”, ha assenyalat

En aquesta línia, la dirigent creu que el Consell no ha de tenir una “mirada i agenda interna” a Catalunya i ha afegit que per ara no s’ha arribat a cap acord conjunt sobre com s’ha de reformular el Consell, un dels punts del pacte de legislatura que van signar ERC i Junts ara fa un any.