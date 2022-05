Els mails de Villarejo amb el CNI sobre el 17-A: “Morets de Catalunya”

El comissari jubilat José Manuel Villarejo continua sostenint que va advertir dels perills d’un atemptat jihadista a Catalunya tant la policia com al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). Una tesi que ha sostingut en diverses declaracions, tant verbalment al jutjat com per escrit a l’Audiència Nacional, en relació als atemptats jihadistes del 17 d’agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Sobretot, Villarejo ha insistit molt en la figura tèrbola d’Abdelbaky Es Satty, l’imam de Ripoll, virtual autor intel·lectual dels atemptats, en el sentit que treballava per als serveis d’intel·ligència espanyols. Ara el comissari ha recuperat els mails que hauria remès al CNI advertint dels perills del jihadisme a Catalunya i dos correus on se les té amb responsables del CNI perquè li retreuen que vagi escampant que va avisar de la tragèdia.

El Món ha accedit a aquests correus i es tracta d’un joc de quatre mails enviats entre el 2015 i el 2017. El primer de tots, té data del 23 de juny del 2015. És una resposta a un correu electrònic amb la paraula “moritos” coma assumpte, el títol del mail. El remet un nom des del domini areatec.com, un domini tapadora del CNI, com ja s’ha exposat al judici per les tres peces separades de la causa Tàndem que encara es jutja a l’Audiència Nacional. En aquest correu, el signant, un tal Matías, es queixa que Villarejo enraoni amb una font que La Casa –el CNI– va donar de baixa fa cinc anys i que mantingui la tensió amb “R1”, és a dir, el nom en clau del general Fèlix Sanz Roldán, aleshores cap del Centre Nacional d’Intel·ligència.

Un dels quatre mails de Villarejo al CNI/Quico Sallés

Avisos el 2015

Preguntat per El Món, Villarejo aclareix que aquest correu era una resposta als constants avisos a través de notes d’intel·ligència que havia emès ell sobre el perill dels imams a Catalunya i que el CNI menyspreava. De fet, Matías li retreia que continués treballant amb aquest tipus de fonts que el CNI donava per cremades i li demanava que se centrés en altres tipus de tasques. Així mateix l’advertia que R1 ja havia demanat el seu cessament en diverses ocasions.

El 23 de setembre del mateix any, un altre mail enviat des d’un domini areatec.com de resposta i amb també amb l’assumpte “Moritos”, signat per un tal Aquiles, torna a rebatre a “Pepe” Villarejo el temor a un atemptat jihadista. En el mail, Aquiles insisteix que no faran res “conjuntament” amb ells –els agents encoberts del Cos Nacional de Policia que dirigia Villarejo– i adverteix que no consideren que tinguin “informació rellevant sobre el que es mou de morets a Catalunya”. Fins i tot, remarca la “mala experiència” en el cas Caronte –un embolic entre policies en una investigació per jihadisme a Catalunya– i destaca que els “col·legues catalans (Mossos d’Esquadra) els respecten més” i retreu que parli “d’escamots virtuals d’internet”, és a dir, el que Villarejo considera que són escamots “inventats d’activitats a la xarxa que es desmantellen per donar seguretat a la població”.

D’aquí que Aquiles afirmi que no els interessa Manolito –la font– perquè “treballa per al seu país” i dubten que sàpiga res que els hagi de “preocupar, ni de Catalunya ni de cap altre lloc”. “Ja tenim col·laboradors de sobra en aquella zona i en totes les que vas plantejar i no és creïble que els belgues ens enviessin brossa radical, ens haurien avisat i en tot cas ho sabríem per serveis amics i perquè treballem amb morets que ja van estar allà”, afegeix Aquiles. “Menys dir que ve el llop, el risc d’atemptat és una pel·lícula que ja no cola, tot està controlat i confiem com estem portant els nostres col·laboradors amb els Mossos”, s’acomiada el mail.

Un altre dels quatre mails de Villarejo al CNI sobre el 17-A/Quico Sallés

“A la merda”

El següent mail que vol aportar a l’Audiència Nacional ja se situa just després dels atemptats. És un correu força violent i pujat de to. Des del domini areatec.com i amb la signatura “J”, l’autor carrega contra Pepe. És del 24 de setembre del 2017, un mes i una setmana després dels atemptats, a les 23.36 hores. “Has continuat fent mal, amb l’incident punxant els teus amics perquè ens fiquin com sigui en la causa de les Rambles i ho sabem perquè aquests amics són els que ens han advertit”. Li critica que s’hagi aprofitat del fet que Fernando Andreu sigui el magistrat instructor de la causa per embolicar la troca. “Si et queda alguna cosa al cap, negocia destruir els teus informes i tot allò que tinguis de les fonts dels teus morets i deixa de repetir que vas avisar del que pensaven fer a Catalunya, mai vas centrar res i amb les teves especulacions, com feies sempre, no es podia avançar res”, critica amb duresa el tal J.

La resposta de Villarejo en un altre mail, l’endemà, a dos quarts de vuit del matí, és sonora: “Ara em retraieu que atiï el foc de la vostra cagada a Catalunya, que fa anys que adverteixo i us vau negar fins i tot a escoltar-me i ara els morts per la vostra culpa us haurien perseguir fins a l’eternitat”. “A la merda, no vull saber mai més res de vosaltres”, s’acomiada Villarejo.