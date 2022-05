Madrenas descarta ser la candidata de Junts a l’alcaldia de Girona

L’actual alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha descartat ser la candidata de Junts a l’alcaldia de Girona per a les eleccions municipals del 2023, han confirmat fonts de Junts. Madrenas no es presentarà a les primàries del partit per tal de buscar nou candidat de cara als comicis que s’han de celebrar l’any que ve. L’alcaldessa de Girona és l’actual Secretària de Política municipal i Coordinació Parlamentària de Junts i també forma part de la precandidatura unitària per a la renovació de la direcció del partit en el congrés del 4 de juny.

Madrenas és un dels càrrecs electes de Junts que va signar el manifest en favor d’una candidatura conjunta que convertís la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en presidenta de Junts, i l’exconseller Jordi Turull, en secretari general. Advocada de professió, Madrenas és diputada al Parlament de Catalunya per Junts des del 2018, després de les eleccions del 21-D, les convocades pel 155.

Persona de confiança de Puigdemont a Girona

L’actual alcaldessa ha estat regidora de l’Ajuntament de gironí des de 2011 i tinent d’alcalde d’Urbanisme i Activitats amb l’alcalde Albert Ballesta. Durant l’alcaldia de Carles Puigdemont va esdevenir persona de confiança de l’actual president a l’exili. El mateix 2011 Puigdemont la fa fitxar com a independent per anar de número tres a la llista de CiU a les municipals. En guanyar CiU per primer cop els comicis Madrenas es va convertir en segona tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació.

El 2017, amb la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, Albert Ballesta va passar a ser el nou alcalde de Girona. Al cap de tres mesos Ballesta va dimitir deixant pas a Madrenas, que es va convertir en l’alcaldessa.

A les darreres eleccions municipals de 2019, com a cap de llista de Junts per Catalunya-Girona, va assolir nou regidors i va revalidar el càrrec d’alcaldessa. Durant els primers mesos va governar en minoria, però arribant a acords amb diferents grups municipals. L’1 de setembre de 2020 ERC va entrar al seu govern, aconseguint la suma de 13 dels 27 regidors al ple de l’ajuntament.