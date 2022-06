Laura Borràs accepta la dimissió de la secretària general del Parlament

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha acceptat avui la dimissió de la secretària general de la cambra, Esther Andreu, després de conèixer l’informe de l’Oficina Antifrau sobre el xas del seu fill uixer. La presidenta va rebre el document dijous passat, sol·licitat per la Mesa.

Falta d’entesa amb el lletrat major

La fins ara secretària general no va informar a la Mesa del Parlament del procés de selecció d’uixer on es presentava el seu familiar. De fet, la secretària general no ha assumit cap responsabilitat en l’escrit de la seva dimissió del passat 7 de juny, i ha argumentat que hi ha hagut una “manca d’entesa” amb el lletrat major, Miquel Palomaraes. També va criticar que es demanés l’informe a l’Oficina d’Antifrau. L’oposició, sobretot el PSC, estava descontenta amb la seva tasca.

Andreu va ser nomenada secretària general per Laura Borràs fa tot just un any, substituint Xavier Muro i assegurant que no havia participat ni directament ni indirectament en el procés de selecció de l’uixer.

Creu que no era pertinent informar a la mesa de la candidatura del seu fill

En un comunicat, la secretaria general va assegurar que per aquest motiu va considerar que “no era pertinent” informar a la Mesa sobre cap dels espirants i l’òrgan va nomenar com a personal interí a les quatre persones que van obtenir més puntuació a través del procés selectiu, entre ells el fill de la secretària general.

Quan Andreu va dimitir, va argumentar una falta de confiança dels membres de la Mesa del Parlament i considera que des del setembre ha estat “objecte d’acusacions”. “Aquesta situació i el fet de saber que soc l’instrument per a atacar a més altes instàncies no fan menys dolorós, injust i insuportable, i fan patent, la falta de confiança de la majoria de la Mesa”, deia en el seu comunicat. De fet, considera que suposa una falta de respecte en l’Administració parlamentària i un menyspreu en les funcions que corresponen als seus serveis jurídics.