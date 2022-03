JxCAT apressa a reformar el reglament del Parlament contra la “repressió”

El Parlament de Catalunya ha constituït aquest divendres la Comissió del Reglament de la cambra catalana per abordar-ne la seva reforma. Des de JxCAT, el diputat Albert Batet ha apressat la resta de grups parlamentaris a accelerar la feina per tal que no quedi penjada com ja havia passat en anteriors ocasions. Batet creu que la reforma del reglament pot servir per frenar la “repressió” que afecta parlamentaris independentistes i en aquest marc ha situat canvis reglamentaris “per defensar la sobirania del Parlament i del poble de Catalunya”. Més enllà d’això, Batet creu que hi ha molts aspectes que “han quedat obsolets” i que caldrà actualitzar un cop han quedat al descobert durant la situació de pandèmia. “El reglament s’ha d’actualitzar amb totes les eines per aprofundir en la qualitat democràtica”, ha subratllat el diputat.

Batet veu marge perquè aquesta reforma permeti, a partir de canvis en el reglament, tenir eines per “fer un front” de defensa de la sobirania. En aquest sentit, els de JxCAT recorden els problemes que hi va haver a la investidura telemàtica del president a l’exili Carles Puigdemont, un aspecte que després de la reforma que s’espera fer hauria de resoldre’s. Al mateix temps, assenyalen els problemes pel que fa al cas de Pau Juvillà i els problemes amb la JEC. Des de JxCAT consideren que aquesta reforma s’ha de fer dins de l’actual període de sessions. Batet ha proposat que la setmana vinent els representants de cada grup parlamentari es puguin trobar per posar fil a l’agulla pel que fa a la ponència, l’organització i el calendari. “És una feina urgent que ens reclamen”, ha subratllat.

Albert Batet (JORDI BORRÀS)

La sessió constitutiva ha estat presidida per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a qui la reforma del Parlament també podria afectar en relació a la seva situació com a investigada. Borràs ha celebrat que es constituís la comissió perquè d’aquesta manera considera rebatuts “titulars que donaven per debatuda una reforma del reglament a la Mesa desconeixent el procediment pel qual es pot dur a terme aquesta reforma”. Algunes informacions asseguren que es vol aprofitar la reforma per eliminar l’article 25.4 que força la dimissió de qualsevol diputat davant l’apertura de judici oral per delictes de corrupció.

La situació de Borràs

Borràs està sent investigada pels delictes de prevaricació, frau a l’administració, malversació de cabals públics i falsedat documental per un presumptament haver fragmentat contractes en benefici d’un amic quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Avui Batet no ha volgut comentar si JxCAT vol tocar aquest punt també en la reforma que s’ha de fer i s’ha limitat a dir que cal millorar “la qualitat democràtica” del Parlament amb un reglament propi del segle XXI. La pròpia Borràs ha destacat la importància de la reform d’un reglament “acumula imprecisions, errades, qüestions que han d’adequar-se” i abordar “necessitats que tenim”.

Per part d’ERC, el diputat Jordi Orobitg també ha apostat per “adaptar el reglament als temps que corren” ja que la pandèmia ha posat en evidència algunes mancances, ha recalcat. Una de les prioritats pels republicans és introduir “la perspectiva de gènere”. Des del grup socialista, el diputat Raúl Moreno ha defensat una reforma per introduir millores pel que fa a la “transparència dels processos i la vida interna del Parlament”. Moreno s’ha afegit a la necessitat de canvis respecte a la perspectiva de gènere. Per part dels Comuns, el diputat David Cid ha dit que cal situar el Parlament “al segle XXI”. Cid també ha advocat per millorar la transparència de la cambra i per “afrontar el pacte antifeixista que s’ha de reproduir en el propi reglament”.