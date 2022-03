JxCat comença a recular en l’acord per canviar la llei de política lingüística

Junts per Catalunya comença a recular després del “rebuig” que ha causat la proposta de modificació de la llei de política lingüística entre les entitats que defensen la llengua catalana i en la comunitat educativa. Vist aquest enrenou, JxCAT ha traslladat a la resta de grups parlamentaris la “necessitat” de trobar un “imprescindible consens majoritari” amb els actors socials i la comunitat educativa abans de continuar avançant.

Per això, en un comunicat urgent que ha fet públic el partit aquest dijous la formació assegura que es posen “a treballar” amb aquestes entitats de defensa de la llengua per “bastir un nou consens”, que consideren “indispensable” per avançar en la tramitació de la proposició parlamentària que s’ha conegut aquest dijous i que ha desfermat una tempesta de crítiques.

“No fer res no pot ser una opció”

JxCAT conclou el comunicat assegurant que la immersió lingüística és “una eina de cohesió social” així com “un tresor a preservar”. “Els qui l’ataquen no volen més castellà a l’escola, volen menys català a tot arreu”, lamenten, pel que afegeixen que “no fer res davant l’atac judicial no pot ser una opció”. “El consens que la va fer possible ha de fer possible preservar-la”, sosté JxCAT, que creu que l’objectiu ha de ser “regular” el català a l’escola per “impedir que el regulin aquells que el volen arraconar”.