Junts adverteix que “la pau es defensa amb contundència”

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha defensat aquest dimecres al Congrés que “la pau i la llibertat s’han de defensar amb contundència des de cada país, però també des d’Europa, des de l’OTAN, des de les institucions internacionals de què disposem”. En aquest sentit, Nogueras ha fet referència a la intervenció de l’Estat en el conflicte d’Ucraïna. La diputada considera que si es proclama el “no a la guerra” però que no hi ha accions que l’acompanyin “és com no fer res”.

En la seva intervenció en el ple del Congrés sobre la guerra a Ucraïna, Nogueras ha explicat que “tot i que aquestes institucions internacionals no són del gust de tots, són les que existeixen ara per defensar els nostres interessos, les nostres idees i els nostres valors”, abans d’afegir: “idees i valors que Espanya ha trepitjat moltes vegades”. Nogueras ha insistit que “un dels principals objectius que tenim és no regalar el relat a aquests tirans imperialistes com Putin, com Trump o com a VOX”.

Pel que fa a les últimes declaracions de Josep Borrell, alt representant de l’Unió Europea, que feia al·lusions i comparava al president ucraïnès, Volodimir Zelenski amb Carles Puigdemont, la portaveu de Junts ha recordat que s’ha d’actuar en comptes de parlar i ha dit que és necessari que l’OTAN -i Europa- “fagin autocrítica” de com estan intentant aturar la situació de crisi.

“Menys Borrells i més Von der Leyens”, ha reclamat la portaveu, abans de destacar que “la pau no només es proclama, es defensa, i per defensar la pau i la llibertat el que cal és plantar cara a allò que les amenaça”. “A Catalunya ens ho hem de recordar més sovint, sense complexos. Érem, som i serem els que ens mullem. Els que no renunciem i els que no ens rendim”, ha conclòs.