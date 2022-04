Junts insta l’Estat a depurar responsabilitats o serà còmplice d’espionatge

La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueras ha instat al govern espanyol a donar explicacions sobre el Catalangate, és a dir, l’espionatge d’independentistes perpetuat amb el programa Pegasus. Segons ha indicat la formació, l’executiu espanyol ha de començar a depurar responsabilitats o sinó es veuran involucrats en el cas. Tal com ha dit Nogueras: “Serà còmplice d’espionatge a independentistes”. Per aquest motiu, el partit i d’altres formacions han exigit una comissió d’investigació. A més, també han presentat una bateria de preguntes que han de ser contestades al Congrés dels Diputats.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la sessió de control al Congrés, el 15 de desembre de 2021 / ACN

En un comunicat aquest dijous, Nogueras ha explicat que no es pot permetre que el govern espanyol no investigui el cas o almenys doni la cara davant de les acusacions d’espionatge. En aquest sentit, la portaveu de Junts ha deixat molt clara la postura del partit. “o es depuren responsabilitats o tots seran còmplices del Catalangate“. “No hi ha confiança ni en aquest Govern espanyol ni en un Estat que vulnera no només la intimitat de diputats d’aquest Congrés, sinó de periodistes, advocats i altres membres de la societat civil i de tot l’entorn dels espiats”, ha etzibat Nogueras.

Les preguntes de Junts

En aquest sentit, Junts ha registrat diverses preguntes parlamentàries, dirigides al Govern espanyol, per conèixer l’origen de l’espionatge a 65 persones de l’entorn independentista. A més, juntament amb d’altres grups parlamentaris, Junts ha reclamat una comissió d’investigació sobre aquests fets al Congrés dels Diputats. D’aquesta manera, la formació espera arribar al fons de la qüestió i buscar justícia davant del cas. Per la seva banda, el govern espanyol encara no ha afirmat si la comissió serà factible o si estan disposats a fer-la efectiva. Així doncs, l’assumpte queda en mans del Congrés i es podria allargar fins que es doni el vistiplau per començar a investigar el cas.