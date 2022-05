Junts fixa dos dies de juliol per debatre el nou full de ruta

Junts celebrarà finalment el congrés per elaborar les ponències política i organitzativa el 15 i 16 de juliol a la Farga de l’Hospitalet, segons han confirmat fonts del partit aquest dimecres. Aleshores ja haurà conclòs la fase de renovació de la cúpula del partit després de la primera jornada del congrés del 4 de juny a Argelers, Catalunya Nord. La cita d’Argelers servirà perquè el president a l’exili s’acomiadi del càrrec i es confirmin, si la militància així ho ratifica, els nous dirigents amb Laura Borràs com a presidenta (substituint Puigdemont) i Jordi Turull com a secretari general (en substitució de Jordi Sànchez).

Avui tant Turull com Borràs han parlat en diferents entrevistes sobre el paper que la militància tindrà per decidir sobre alguns qüestions polèmiques com el pacte amb els socialistes a la Diputació de Barcelona o el pacte de Govern amb ERC. Turull ha dit que una de les prioritats del partit és que “al capdavant de les institucions hi hagi governs netament independentistes”. Però sobre el pacte a la Diputació ha comentat que “s’ha de valorar i prendre una decisió: farem una avaluació amb tots els interessats, també són tots els alcaldes de l’àmbit territorial i prendre una decisió”.

Revisió del pacte amb ERC

El congrés de juliol servirà per definir l’estratègia del partit per als propers dos anys “i com que tot pacte té el text i el context”, ha dit Turull, “hem de mirar si el replantegem” perquè “el context ha canviat”. El naufragi de la taula de diàleg i el cas Pegasus han capgirat la situació i és probable que forci un canvi de plantejament a Junts, ha deixat entendre Turull.

Sànchez i Aragonès escenifiquen l’acord amb una encaixada de mans JORDI PLAY

De fet a Junts treballen en l’avaluació del pacte de govern amb ERC, que va ser avalat per la militància. En cas que s’hagi de produir algun canvi en les relacions amb ERC caldrà també que la militància ho validi. El candidat a secretari general de Junts ha dit que tant ell com Borràs consideren que no s’ha avançat el suficient en un dels punts de l’acord: “S’havia de preparar el nou embat democràtic, la nova traçabilitat amb consens per fer un nou embat amb les entitats”. Si aquest punt no es complexi “haurem de buscar una altra via”, ha advertit Turull.