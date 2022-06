Junts acusa el COE de retirar la candidatura olímpica per criteris polítics

Junts per Catalunya ha acusat el Comitè Olímpic Espanyol (COE) de retirar la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern del 2030 per criteris polítics. Així ho ha manifestat el seu portaveu, Josep Rius, qui ha lamentat la decisió.

Rius ha assenyalat el govern de l’Aragó i el govern del PSOE com a culpables i ha afirmat que Lambán ha boicotegat la candidatura amb “el silenci còmplice” del govern de l’Estat. Junts interpreta que el president aragonès ha actuat de forma electoralista amb la candidatura amb l’objectiu d’assenyalar l’independentisme.

Rius, molt dur amb Iceta

Han estat molt crítics, també, amb el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, a qui acusen de “mirar cap una altra banda, prioritzant els interessos del PSOE a l’Aragó”.

Junts lamenta que la candidatura no tiri endavant, ja que, al seu parer, perjudica els interessos esportius, ecnòmics i socials de tots els catalans. “Sobretot els que treballen al Pirineu”, ha indicat. “Des de Junts seguirem treballant pel progrés i el benestar de les comarques del Pirineu com ha fet sempre. I, ara, amb més motiu, perquè sabem que Espanya ha tornat ha fallar”, ha dit molt crític el portaveu junter.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, al Fórum Europa Tribuna Catalunya / Sílvia Jardí

El COE espera que es recondueixi de cara el 2034

El COE ha decidit avui de retirar la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern per al 2030, després que la candidatura conjunta entre Catalunya i l’Aragó anés a norris, a causa de les desavinences sobre els criteris a l’hora de repartir la prova.

El COE també ha descartat una candidatura en solitària de Catalunya, ja que interpreta que no hi ha temps suficient per presentar un nou projecte al Comitè Olímpic Internacional (COI). La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, feia dies que presionava per poder dur a terme una candidatura en aquest sentit. De fet, va encarregar un informe i va admetre converses inormals, que no han donat el seu fruit. El COE espera poder-la celebrar de cara l’any 2034, però la consellera ja va es va mostrar crítica en aquesta proposta.