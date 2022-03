Junqueras dona per fet que la negociació amb l’Estat “acabarà arribant”

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha tancat la Conferència Nacional que el partit celebra aquest cap de setmana a l’Hospitalet de Llobregat fent una vehement reivindicació de la taula de diàleg amb el govern espanyol. Segons el president de la formació republicana, la negociació “acabarà arribant segur” encara que “només sigui per decidir el repartiment d’actius i passius entre la nova República i el regne d’Espanya”. El president del partit republicà creu que davant aquesta certesa el millor camí és arribar-hi “preparats” i defensar el diàleg “en tots els àmbits on sigui possible”.

“No ens fa gens de por el diàleg amb el govern espanyol, ens fa sentir orgullosos defensar la nostra voluntat i els nostres principis també en tots aquells àmbits de negociació que siguin possibles”, ha assegurat Junqueras durant el seu discurs de clausura, on també ha reiterat -com va fer ahir el president Aragonès, que cal ampliar suports per assolir la independència.

La militància aprova el diàleg amb un 97%

De fet, en aquest sentit la militància d’ERC ha aprovat aquest diumenge el nou full de ruta del partit amb el 97% dels vots. Aquest full de ruta aposta per la taula de diàleg com “la millor confrontació democràtica” amb l’Estat, tot i que exigeix un calendari i transparència sobre les reunions. Concretament aquesta ponència política ha sumat el 97,23% dels vots de la militància després que aquest dissabte es refusés l’esmena a la totalitat del Col·lectiu Primer d’Octubre.

Aquest dissabte el president del Govern, Pere Aragonès, va assegurar que Catalunya només avançarà a partir de l’ampliació de suports i va reiterar que les “proclames i frases enginyoses” no serviran per assolir la independència. Aragonès va assegurar que ERC és el partit que “no crida” però fa que “passin coses” i durant el seu discurs va reiterar els tres eixos de l’estratègia republicana: diàleg, autodeterminació i amnistia.