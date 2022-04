Rius diu que a Sànchez “no se li pot retreure res”

El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha dit en una entrevista al programa Més 324 que a l’actual secretari general del partit, Jordi Sànchez, “no se li pot retreure res, al contrari, ha fet un acte de generositat” fent un pas al costat de cara al pròxim Congrés Nacional. “JxCat és un partit plural, que agrupa sensibilitats molt diferents i molt del segle XXI, defuig dels partits clàssics i el que ha fet Sànchez és perquè hi hagi unitat i consens”, ha defensat Rius. El portaveu i també vicepresident del partit ha advertit que a JxCat “el debat hi serà sempre, i benvingut sigui” ja que, segons ha dit, “sempre és bo per mirar de fer que totes les sensibilitats que tenim al partit, que són una riquesa, conflueixin en una direcció executiva nacional el proper mes de juny”.

Pel que fa a les crítiques de Sànchez a l’excés de “vanitat” en alguns lideratges de la formació, Rius ha dit que a JxCat “cadascú hi aporta el seu accent” i ho ha associat “a la riquesa” del partit. El portaveu del partit ha recordat que dos dels líders de la formació, Jordi Turull i Laura Borràs, tenen procedències diferents. Turull va militar a Convergència i Borràs va començar a militar des de JxCat. A l’hora de decidir nous lideratges “la prioritat és el consens, fer la unitat, un partit fort i entomar tots els reptes, que no són menors, com a partit i com a país”.

Rius ha relacionat les diferències en el partit que han transcendit amb el treball que la formació ha fet durant dos anys per construir el partit, una feina que altres partits consolidats no han hagut de fer i s’han pogut focalitzar en altres aspectes. “Nosaltres ho hem hagut de fer tot de manera simultània i en aquests processos es generen debats sobre la manera de fer les coses, però això no és res més que fruit de la pluralitat i la riquesa de JxCat”, ha puntualitzat el portaveu.

El paper de Puigdemont

Sobre la possible sortida del president del partit, Carles Puigdemont, Rius ha dit que ho haurà de decidir ell però que “el que és indubtable és que faci el que faci continuarà sent el líder de JxCat”. Rius ha afegit que el lideratge de Puigdemont va més enllà el partit: “És la cara principal internacionalment del que és el moviment independentista en aquest moment i li fem tota la confiança en la decisió que prengui”. La decisió de qui serà el proper secretari general l’haurà de prendre la direcció del partit amb l’objectiu de “buscar la màxima unitat i consens” i caldrà que la ratifiqui després la militància. “La unitat està per sobre de les aspiracions personals de qualsevol persona”, ha subratllat Rius.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, durant una roda de premsa a l’Alguer / ACN

Rius també s’ha referit al cas de Laura Borràs i ha reiterat la demanda de JxCat per fer “un front comú” davant “d’un cas claríssim de repressió política” perquè ha estat “un procediment plegat d’irregularitats”. Pel que fa a la vista al TJUE sobre les prejudicials de Llarena d’aquest dimarts, Rius ha dit que “comença la fase final de la Champions” perquè “es juga en camp neutral i sense un àrbitre comprat”. JxCat és optimista i creu que “comença el final d’aquest procés, que donarà sentit realment a l’exili”. Rius ha afegit que “això des d’una presó espanyola no s’hagués pogut fer”. Si el resultat és favorable als exiliats, des de JxCat, ha dit Rius, “sense cap mena de dubte” s’espera el retorn de Puigdemont.