Josep Pujol: “El meu pare mai ha tingut diners a l’estranger”

La família Pujol Ferrusola ha trencat el seu silenci de cinc anys. Ho ha fet de la mà de Josep Pujol Ferrusola que ha volgut explicar la seva versió sobre la famosa deixa, l’operació Catalunya i la situació processal dels seus germans i el seu pare, el president Jordi Pujol. En una entrevista en directe al FAQS de TV3 ha destacat que sobretot volia “defensa el seu pare” i el “seu llegat”. “El meu pare no ha tingut mai comptes a l’estranger”, ha reblat.

Ha encetat l’entrevista alertant que ell parla només en el seu nom i que “sap el que fan els seus germans com ho sap una família” i “no com una organització criminal” com ho qualifica el jutge instructor de la causa, José de la Mata, exmagistrat de l’Audiència Nacional. “Ni teníem cap rol ni actuem com una banda, som una família”, ha insistit. Josep Pujol ha iniciat el seu relat en l’origen de la famosa deixa que l’avi Florenci havia deixat fora de l’Estat espanyol.

Ferrusola també tenia diners a Andorra del seu pare

En concret, dos milions de dòlars de l’any 1980, uns 150 milions de pessetes d’aleshores. Van ser gestionats per “amics” del seu pare i durant molt poc temps per Jordi Pujol Ferrusola, el Júnior. De fet, ha admès que fins i tot, el pare de Marta Ferrusola també tenia diners a l’estranger que, en tot cas, bellugaria ella mateixa tot i que treu credibilitat a la carta manuscrita famosa sobre els “missals” o on s’hi definia com a “mare superiora”. Així ha subratllat que el president Pujol “no ha tingut mai diners a l’estranger”.

D’aquí que s’hagi formulat una pregunta socràtica: “Com pots atrapar el president Pujol si no li has trobat res?”. La seva resposta ha estat que l’Estat ha optat per “posar-lo dins un paquet, però no hi ha cap delicte concret ni cap repartiment”. A més, ha destacat que la majoria de les operacions que descriu la interlocutòria que sospita com a corruptes “són posteriors a l’any 2003, quan manava el tripartit”. De fet, s’ha defensat raonant que ha fet mai “una gestió amb cap funcionari públic perquè s’assigni alguna cosa a alguna persona de la qual jo he cobrat”.

“El meu pare no ha tingut mai diners a l’estranger” Josep Pujol Ferrusola, fill de Jordi Pujol i Marta Ferrusola #FAQSwasabiTV3 ▶ https://t.co/naIzS2QHvZ pic.twitter.com/XuYlfY9s19 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 4, 2022

Moragas, el cervell de l’operació

Per altra banda, ha apuntat com a cervell d’iniciar l’operació Catalunya a través de l’operació Pujol, al cap de gabinet Jorge Moragas. “És qui porta el maletí de Mariano Rajoy” i organitza el dinar de La Camarga. “Moragas és el traductor del que passa a Catalunya a Rajoy”, ha apuntat. També ha relacionat com a “traductors” a Francisco Maruenda, Jorge Fernández Díaz i Alicía Sánchez Camacho com a “jugadora local”. Per cert, ha deixat clar que no havia vist mai Victòria Álvarez i que, en tot cas, era la seva “amant” i que no mai ha pogut demostrar res. Com les declaracions de Javier de la Rosa que, segons ha afirmat, va cobrar 250.000 euros per denunciar els Pujol.

“Vaig ser acomiadat d’INDRA per ordre de Fernández Díaz”, ha assegurat per demostrar el cost que pateix per estar imputat. “Quan el meu germà Jordi presenta una denúncia contra Eugenio Pino, dos policies se li presenten a la porta de casa i l’amenacen”, ha recordat per exemplificar la pressió policial del sistema. Així com ha reconegut reunions amb el comissari José Manuel Villarejo.