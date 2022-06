Noves jornades de debat a la UPEC: en busca d’un futur millor

La perspectiva neoliberal planteja un futur molt negre, fins i tot s’arriba a dir que no hi ha futur, però la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) mostrarà alternatives per un futur més igualitari que el present que vivim. A això està dedicada la seva XVIII edició, que sota el lema “Sota el present hi ha sempre el futur” abordarà les utopies possibles en àmbits com l’economia, la crisi ecològica i la política. Les dates de la trobada d’enguany van del 29 de juny a l’1 de juliol, i les conferències es faran a la Sala Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya.

“La utopia no és nostàlgia d’un passat per recuperar, sinó la constància d’un món nou que cal construir. Un nou món que ja està en marxa, que ja l’estem fent, però que no està en el passat”, recull el manifest de l’edició d’aquest 2022, que té per títol Les utopies del present, les llibertats del futur. El manifest subratlla que la pandèmia ha obert la porta a qüestionar com vivim actualment per tal de posar en valor “tot allò que és essencial per a la vida”. Precisament aquest va ser el lema de l’edició de l’any passat.

Aquest manifest s’ha elaborat a partir de la proposta de Jordi Mir Garcia, a partir del qual la junta de la UPEC ha recordat que “tota llibertat que s’ha aconseguit ha estat considerada abans com una utopia, en el sentit negatiu de la paraula, per qui no volia que fos possible o qui pensava que no s’aconseguiria”. Així, la junta convida a “conèixer, pensar, analitzar i debatre les utopies del present perquè seran les que ens obrin el camí a les llibertats i els drets del futur”.

Una inauguració i jornades molt especials

L’edició d’enguany serà molt especial tal i com es podrà veure des de la inauguració, que anirà a càrrec de l’activista LGTBI Samantha Hudson, que parlarà sobre la resistència als embats conservadors i com es construeixen futurs en els marges del present. Un cop acabades les jornades, el periodista i activista social David Fernàndez farà la conferència final sota el títol “Cul-de-sac: Capitalisme com a distopia”.

El primer dia, dimecres 29, el cap de l’oficina del pla plilor de la Renda Bàsica a Catalunya, Sergi Raventós, juntament amb l’economista de l’Espai08, Ferran Elías i l’especialista en l’estudi de la desigualtat i la pobresa Pau Marí-Klose reflexionaran sobre les utopies en l’àmbit econòmic. Després l’enginyera química Alicia Valero, el bioinformàtic i diputat de Más Madrid Héctor Tejero i el comissionat d’Agenda 2030 a l’Ajuntament de Barcelona Miquel Rodríguez debatran en una conferència amb títol “Utopia i distopia davant la crisi ecològica”.

La següent jornada, el dia 30, es parlarà sobre les utopies a l’àmbit de la política amb l’autora d’Utopía no es una isla, Layla Martínez, la mediadora cultural i especialista en participació Arantxa Mendiharat i Sara Suárez, investigadora de la UOC.

Debat de les forces catalanes d’esquerres

El dia 1 de juliol a partir de les 9:30 hi haurà un debat entre les forces catalanes d’esquerres, com és habitual a la UPEC. Enguany hi participaran el president d’ERC, Oriol Junqueras, el cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, la presidenta del grup d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, i el secretariat nacional de la CUP, Maria Sirvent.

Tots analitzaran diversos temes d’actualitat com l’impacte econòmic de la guerra d’Ucraïna, la salut mental i la catalanitat. Ho faran juntament amb Juana Dolores i Sergi Morales i amb el periodista Marc Giró, que abordarà el seu llibre Pijos. Guia pràctica.

Objectiu: recuperar figures de les esquerres

La UPEC repartirà dues publicacions als assistents dins la col·lecció per recuperar figures històriques de les esquerres a Catalunya. També es publicarà un llibre sobre Teresa Claramunt, pionera del feminisme anarcosindicalista i lliurepensadora. A més, es distribuirà un llibre sobre Mercè Núñez Targa, política republicana membre del PSUC que va ser supervivent al camp de concentració nazi Ravensbrück.

Aquí es pot accedir al manifest complet d’aquestes jornades de la UPEC. Totes les sessions de les jornades es podran seguir en streaming al canal de la UPEC.