Comença la Jornada de Treball del Govern amb Ucraïna al centre del debat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, lidera aquest dissabte la segona Jornada de Treball del Govern, que se centrarà en els efectes de la guerra a Ucraïna i inclourà un seguiment de l’acció del Govern. La trobada ha començat a les 10 del matí a Barcelona i compatarà amb tots els membres de l’executiu i dels secretaris generals. A més, com a novetat d’aquesta segona jornada hi participaran experts en Ucraïna per poder aconseller i aprofundir en la situació que es viu a Ucraïna.

Aquesta jornada serà a porta tancada, però la portaveu del Govern, Patrícia Plaja compareixerà als mitjans per comentar els punts principals de les decisions que es prenguin mentre ERC i Junts segueixen repasant el nou pla de Govern. El punt principal de la jornada és la guerra d’Ucraïna, ja que la situació va portar al Govern a replantejar-se el contingut inicialment previst d’aquesta jornada, que mantindrà la seva “essència” per a repassar l’acció del Govern, com va anunciar Plaja el dimarts després de la reunió del Consell Executiu.

Experts en la guerra d’Ucraïna convidats a la jornada

El Govern també ha convidat a quatre experts per a aprofundir en la situació a Ucraïna i en els seus efectes polítics, humanitaris, energètics i de ciberseguretat, que debatran sobre les conseqüències de la invasió russa en una taula rodona que moderarà la portaveu del Govern. En aquest sentit, la Generalitat busca trobar les solucions per pal·liar les conseqüències d’aquesta guerra a Catalunya de la mà d’experts que puguin donar els consells necessaris per poder continuar treballant en els pròxims passos del Govern.

Com a convidats, participaran la investigadora del Cidob i experta a Rússia i Ucraïna Carmen Claudín; el coordinador de Creu Vermella Catalunya i vicepresident de la Taula del Tercer Sector, Enric Molist; l’expert en sostenibilitat i transició energètica Pep Salas, i el director internacional de Tecnologia de CyberRes, Ramsés Gallego.