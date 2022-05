Les 5 fases per culminar la independència que proposen els joves de Junts

La Joventut Nacional de Catalunya (JNC) ha aprovat el text de la Convenció Nacional ‘Horitzó llibertat’: una proposta per a l’independentisme, que inclou el full de ruta amb les cinc fases que haurien de permetre culminar la independència de Catalunya, ha informat aquest dimecres l’organització. Les joventuts del partit de Puigdemont asseguren que es tracta d’una proposta feta al conjunt de l’independentisme “amb la voluntat de participar de forma activa” en l’etapa de “reformulació de l’estratègia independentista”. Actualment l’estratègia independentista és un dels entrebancs per la unitat dels partits ja que no existeix consens sobre el full de ruta a traçar. Entre els punts de discòrdia hi ha la validesa del mandat de l’1-O.

La primera fase del full de ruta de la JNC implica “recuperar la iniciativa política, reactivar la mobilització i aconseguir la preparació individual i material per a fer efectiva la independència”. Posteriorment, la segona fase suposa la “proclamació de la independència de Catalunya”, pas que es fa “emparant-se en l’1 d’octubre i el 27 d’octubre, després d’unes eleccions catalanes que l’independentisme hauria de guanyar per majoria absoluta de vots i escons”. El tercer pas seria reclamar la “sol·licitud de reconeixement internacional, control del territori i posada en funcionament de l’Estat català”, per donar pas a la quarta fase, amb l’inici del procés constituent, que hauria de donar lloc a la darrera fase, que seria l’aprovació de la Constitució catalana”.

En un comunicat, la JNC apunta que un dels “punts clau per a l’èxit de la fase definitiva” del procés d’independència és “la desobediència civil organitzada, entesa com una eina per debilitar el poder l’estat espanyol en territori català i substituir-lo per l’autoritat catalana”. Els joves de Junts recalquen “la necessitat de conscienciació personal, la importància de la conscienciació individual i la preparació material per a l’èxit del projecte independentista”.

Recuperar la “moral de victòria”

La proposta es tanca fent una crida a la recuperació de “la moral de victòria, la determinació i l’autodeterminació” que, segons afirmen, va fer possible l’1-O. En el seu comunicat, els joves independentistes defineixen la proposta com a “realista” i sense “dreceres”, que parteix dels “aprenentatges de la dècada del procés” per “tornar-ho a fer i fer-ho millor”.

La convenció de la JNC / JNC

El text aprovat durant la Convenció, on hi va participar el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, conté 20 aprenentatges sorgits de l’anàlisi dels principals fets ocorreguts des de l’inici del procés i fins a l’1-O del 2017. En els aprenentatges, la JNC destaca la necessitat d’actuar com a minoria nacional catalana; la importància de la desobediència civil planificada i organitzada “com a forma de debilitar el poder de l’estat espanyol en territori nacional català”; “la constatació que Espanya és irreformable i que no hi ha possibilitat d’encaix de la nació catalana dins l’estat espanyol”; l”’autoafirmació i la necessitat de no ‘esperar’ Europa”; l”’assumpció que la repressió continuarà i que la lluita per a l’alliberament nacional de Catalunya comportarà costos”, entre d’altres.