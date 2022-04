Rigau insisteix que el PSC “ha de ser” al pacte pel català

L’exconsellera d’Ensenyament i una de les persones clau per l’acord a quatre bandes per intentar protegir la immersió lingüística dels tribunals espanyols, Irene Rigau, ha tornat a defensar la modificació de la llei de Política Lingüística com la millor eina per garantir la presència del català a l’escola i ha insistit que el PSC “ha de ser” part de la solució. En una entrevista a El Nacional, l’exconsellera lamenta que des de certs sectors de l’independentisme “s’ha venut com una gran renúncia en lloc d’una gran conquesta”.

Rigau ha estat especialment crítica amb Quim Torra, que des del primer moment s’ha oposat a l’acord pactat entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem. El partit de Puigdemont, que va ser part activa de les negociacions durant dos mesos, es va fer enrere hores després de sortir a la foto per anunciar el pacte. “No en el meu nom”, va piular Torra, que aquesta setmana ha reclamat al Govern que desobeeixi la sentència del 25% encara que això impliqui inhabilitacions polítiques.

La presidenta de l’ANC, Elizenda Paluzie, en una protesta contra el pacte del català / ACN

“La sentència del 25% va caure en diversos centres quan presidien la Generalitat Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas; algun d’ells va demanar desobediència llavors? Cap. Quan Torra era president, hi havia castellà a les escoles i tampoc va haver-hi acció legislativa”, ha etzibat Rigau, que ha assenyalat la piulada de l’expresident com l’inici de la reculada de Junts.

Recuperar el PSC

L’exconsellera considera una victòria que el PSC hagi deixat de votar al costat de Cs en qüestions de llengua. “Un consens amb el PSC s’havia de refer: la llengua és de tots, no només dels independentistes, perquè ens interessa que tothom domini el català i el castellà voti el que voti i tingui el model d’estat que tingui; cal eixamplar la base pel català, perquè si només és del llaç groc i la sardana quedarem sent quatre”, ha sentenciat.

Rigau ha defensat que desobeir la sentència és una opció, però ha recordat que la fiscalia ja va advertir que “aniria contra els directors” i no contra els polítics. “Podem tenir el sistema educatiu amb aquesta espasa de Dàmocles a sobre? Podem tenir els directors pendents de com la Generalitat no ha regulat la qüestió? Vist el panorama general i després de l’experiència del 155 que tothom va complir, de les desobediències anunciades i no fetes… vaig pensar que calia fer alguna norma per salvaguardar el model d’escola catalana”.