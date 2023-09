El Govern qüestiona el “canvi de rumb” de l’ANC

El Govern ha qüestionat l’endemà de la manifestació de la Diada el canvi de rumb de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) arran de la voluntat d’articular una llista cívica de cara a les pròximes eleccions al Parlament per tal de fer efectiva la independència. “Sobta el canvi de rumb de l’entitat”, ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i ha afegit que “la seva essència mai ha estat la de fer política des de dins de les institucions”.

Plaja ha exposat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts que el “rumb clar i definit” de l’ANC fins als últims anys ha estat actuar com a “contrapoder, de moviment transversal de l’independentisme per aconseguir la independència” i ha dit que si s’acaba materialitzant la llista cívica “serà una oportunitat per veure quin suport electoral pot tenir cada opció”. “El Govern considera que no és el que més convé, però tothom és lliure de presentar aquesta opció”, ha subratllat.

La portaveu no ha afegit res més sobre aquest aspecte perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “ha estat molt clar aquest matí” en una entrevista a Catalunya Ràdio. En efecte, Aragonès ha manifestat que “si volen presentar una llista que la presenti, però no sé si al moviment li interessa incrementar el nombre de candidatures”.

Rebutja la DUI

De fet, la portaveu ha fet servir els mateixos arguments que el president per replicar la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, que ahir en l’acte polític de la manifestació de la Diada va exigir activar la DUI o convocar eleccions. “Una DUI serveix de poc si no va acompanyada d’un reconeixement internacional”, ha subratllat.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, durant la Diada 2023 / ACN

En aquest sentit, ha apuntat que el posicionament de la presidenta de l’ANC sobre el Govern és “sobradament conegut”, però ha volgut ressaltar que “hi ha un objectiu compartit que és que Catalunya sigui independent” i ha destacat que el Govern està treballant des de l’inici de la legislatura per aconseguir “l’objectiu final d’un referèndum pactat que tingui el reconeixement necessari”. “Hem de posar el focus en les coses que ens uneixen i no ens separen“, ha reblat.

Una Diada per mostrar la “força” l’independentisme

D’altra banda, la portaveu de l’Executiu ha afirmat que l’independentisme ha donat imatge d’unitat i ha demostrat la seva “força” al carrer durant les mobilitzacions per la Diada aquest dilluns. “Dona mostra de la força de l’independentisme, de la cohesió i de la necessitat de sortir tots plegats a reivindicar un missatge compartit, perquè és un objectiu final, el de la independència”, ha subratllat.

Preguntada pels crits de “botiflers” a membres del Govern, Patrícia Plaja ha dit que “va ser una festa reivindicativa, familiar, amb gent transversal i crec que és normal que quan s’apleguen centenars de milers de persones hi pugui haver casos puntuals, a títol individual, que facin proclames en un sentit o l’altre”. “Des del Govern defensarem sempre la llibertat d’expressió. Respecte absolut pel dret d’expressió a aquelles persones que eren allà i van poder sentir algun crit a favor o en contra. Això va amb el càrrec i són casos aïllats“, ha sentenciat.