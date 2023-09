La CUP creu que la independència no s’aconsegueix negociant la investidura

El diputat de la CUP i secretari de la Mesa del Parlament, Carles Riera, ha advertit aquest dimarts que la independència de Catalunya no es pot aconseguir en unes negociacions per una investidura. Les dues formacions independentistes que mantenen contactes amb el PSOE per a fer president al seu secretari general, Pedro Sánchez, asseguren que l’autodeterminació és una de les condicions a les quals s’ha de comprometre Sánchez per rebre el seu suport, però els cupaires creuen que és una condició que no es complirà: “La independència no l’assolirem en la negociació d’una investidura”, ha assenyalat entrevistat per TV3.

És per això que ha acusat ERC i Junts d’estar “fent política a Madrid de peix al cove” mentre ahir milers de persones es manifestaven reclamant la independència. En aquest sentit, Riera creu que els socialistes tenen l’objectiu d’aconseguir “un millor encaix de Catalunya dintre de l’Estat”, però que en cap moment estan disposats a negociar amb l’autodeterminació. “El nostre objectiu no és un millor encaix de Catalunya dins de l’Estat”, insisteix. Una línia de discurs molt similar a la que mantenen des de l’ANC, qui demana reactivar la DUI.

Roda de premsa dels diputats de la CUP-NCG Xavier Pellicer i Carles Riera en una imatge d’arxiu / ACN

Més enllà de l’amnistia

El diputat cupaire ha lamentat que, sota el seu parer, les formacions independentistes del Congrés dels Diputats hagin “deixat de banda l’autodeterminació” i s’hagin centrat única i exclusivament en l’amnistia, ja que des de la CUP creuen que no és suficient per aconseguir l’objectiu final, la independència. “Amnistia sense autodeterminació són uns nous indults i l’objectiu no és que l’estat espanyol ens perdoni, és l’autodeterminació”, avisa Riera. És un discurs molt similar al que ha fet aquest dimarts al matí la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, en una entrevista a Ràdio 4, on ha alertat a Puigdemont que les negociacions amb el PSOE no es poden convertir en uns “indults 2.0”