L’ANC protesta davant la reunió de ministres de transports de la UE a Barcelona

Mig centenar de persones s’ha manifestat aquest divendres al matí davant de l’entrada de l’edifici històric de l’Hospital de Sant Pau per protestar contra la reunió dels ministres de transports de la Unió Europea convocada pel govern espanyol, que té la presidència de torn. La concentració, convocada per l’ANC, pretenia reivindicar la falta d’inversions en infraestructures a Catalunya i també s’han cridat consignes a favor de la independència. Els Mossos d’Esquadra han muntat un fort dispositiu de seguretat per evitar incidents a l’interior del recinte.

En declaracions als mitjans recollides per l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Dolors Feliu ha dit que li sembla una “broma” que la reunió de ministres de transports es faci a Barcelona. Feliu ha assegurat que la Moncloa busca mostrar a Europa que Catalunya és Espanya i ha denunciat que l’Estat “maltracta” el país amb unes inversions molt per sota del que requereix l’economia catalana.

Un manifestant amb una pancarta davant el dispositiu policial que protegeix la reunió de ministres de transports de la UE a Barcelona / ACN

Dèficit històric d’inversió en infraestructures a Catalunya

La presidenta de l’ANC s’ha queixat especialment de manca d’inversions en Rodalies —una pancarta deia “Ni tard, ni com sardines, volem trens dignes”— i del “dèficit en transport” que pateix Catalunya. Feliu també ha criticat que el govern espanyol “només vol fer un sistema radial de trens d’alta velocitat que acabin a Madrid tots” i ha defensat que la independència és l’única solució possible al dèficit estructural d’inversions que pateix Catalunya.

Preguntada per la baixa assistència a la protesta, Feliu ho ha justificat pel secretisme de la trobada, ja que “fins a última hora” no es va confirmar el format i el lloc de la reunió, cosa que ha dificultat organitzar la protesta. La concentració ha començat cap a les 8.00 al final de l’avinguda Gaudí. El dispositiu dels Mossos ha impedit que els manifestants poguessin tallar el carrer i han bloquejat l’entrada al recinte històric de Sant Pau.