Reclamen una indemnització de 450 euros per als “afectats” per l’incompliment del 25%

L’associació de guàrdies civils JUCIL pretén que els funcionaris de l’Estat a Catalunya demanin al Govern una indemnització de fins a 450 euros per trimestre mentre es desobeeixi la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga les escoles catalanes a fer un 25% de les classes en castellà. Per començar, JUCIL pretén que tothom qui s’hi aculli rebi els 450 euros d’indemnització perquè en el primer trimestre els seus fills no van estar escolaritzats parcialment en castellà com va establir el TSJC. “Ens veiem discriminats com a pares a Catalunya”, ha assegurat Milagros Cívico, la portaveu d’aquesta associació de guàrdies civils. En paral·lel, i amb suport d’aquesta associació, Convivencia Cívica Catalana s’ha mogut en els darrers dies per tal que fins a 28 associacions de famílies reclamin l’execució de la sentència a les seves escoles. Això suposaria segons les seves dades més de 35.000 alumnes.

El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) / Jordi Borràs

Tant Convivencia Cívica Catalana com Hablamos Español, una altra associació espanyolista, asseguren que els fills dels policies destinats a Catalunya “mereixen” un ensenyament “d’acord amb la legislació vigent”, pel que han presentat una demanda conjunta al TSJC per reclamar l’aplicació de la sentència. Aquestes entitats unionistes i espanyolistes consideren que en la situació actual hi ha “dificultats” perquè els policies que es destinen a Catalunya “puguin traslladar les seves famílies” al país perquè no poden educar-los en castellà, el que considera que “atempta clarament” contra el dret a la conciliació familiar. L’”objectiu és aconseguir la major efectivitat amb la menor exposició possible per a les famílies”, sosté Convivencia Cívica Catalana.

La reacció del Govern a la sentència

Per ara la resposta del Parlament a la sentència només ha estat fer una proposta de modificació de la llei de política lingüística i el Govern prepara un desplegament del decret de règim lingüístic que permeti esquivar la sentència. En una reunió recent amb Somescola el president del Govern, Pere Aragonès, va assegurar que la proposta parlamentària permetrà que els alumnes surtin de l’escola amb un domini total del castellà, el català i una llengua estrangera. “No podem quedar-nos sense fer res”, va dir durant la reunió segons van explicar fonts presents a la trobada a aquest diari.