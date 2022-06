18 immigrants morts en intentar entrar a l’estat espanyol per Melilla

Almenys 18 immigrants haurien mort aquest divendres després de l’intent massiu de creuar la tanca de Melilla, segons un informe actualitzat compartit a última hora de la nit per les autoritats locals marroquines, ha informat l’agència Europa Press. “Tretze immigrants irregulars que van resultar ferits durant l’assalt a la ciutat de Melilla van morir a la nit a conseqüència de les greus ferides”, han detallat les autoritats de la província de Nador, el nord del Marroc, en un comunicat.

En un primer informe, cinc persones havien perdut la vida i 76 més haurien resultat ferides, de les quals 13 en estat greu abans de l’intent d’entrada massiva a Melilla, segons va recollir l’agència oficial marroquina MAP. L’incident ha deixat també 140 policies ferits, cinc dels quals en estat greu.

Un grup de 500 immigrants intenta arribar a l’estat espanyol

La delegació del govern espanyol de Melilla ha informat aquest divendres que un grup d’uns 500 subsaharians “perfectament organitzat i violent” ha forçat a les 8.40 hores el pas fronterer del Barri Xinès. A la propera muntanya Gurugú hi havia 2.000 immigrants i, finalment, van aconseguir accedir a la ciutat espanyola 133.

Del costat espanyol, l’entrada massiva va deixar almenys 49 agents de la Guàrdia Civil ferits de caràcter lleu i 57 immigrants, tres dels quals han estat atesos a l’hospital comarcal, segons les xifres ofertes per la Delegació del Govern.

La policia espanyola actua per evitar l’entrada dels immigrants

Durant la intervenció de la força pública per “frustrar el procés”, caracteritzat, segons les autoritats nord-africanes, “per l’ús de mètodes molt violents per part dels intrusos”, s’havien produït en un primer moment 5 morts i 76 ferits, entre els quals se’n van declarar 13 greus. Al bàndol policial hi va haver 140 ferits de diversa consideració, cinc dels quals greus.

Segons les autoritats de Nador, les morts havien tingut lloc en el marc d’una estampida que va provocar que algunes persones caiguessin des del capdamunt de la tanca. Algunes fonts van indicar que cap a dos quarts de nou del matí unes 500 persones de les 1.500 que havien arribat al perímetre de la tanca de matinada havien intentat abordar la frontera. Unes 150 ho haurien aconseguit.

Tots els ferits va ser traslladats a l’Hospital Al-Hassani de Nador i al Centre Hospitalari Universitari d’Ojuda, segons va informar l’agència ACN.