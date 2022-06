Marroc eleva a 23 els immigrants morts a Melilla

Les autoritats del Marroc han confirmat que ja són 23 els immigrants morts intentant saltar la tanca de Melilla. El balanç difereix del fe que fan entitats com Caminando Fronteras, que han elevat fins a 37 el nombre de víctimes mortals en l’intent d’ahir divendres d’entrar a territori espanyol a través del Marroc. La gendarmeria marroquina va reprimir les prop de 2.000 persones que intentaven accedir a la ciutat amb antidisturbis i gasos lacrimògens, una acció que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va considerar “ben resolta” per les autoritats marroquines. És el primer intent massiu de saltar la tanca que separa la localitat espanyola del Marroc després de la represa de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i després que La Moncloa canviés el seu posicionament històric sobre el Sàhara Occidental, que ara considera un territori marroquí. Hi ha més de 300 ferits.

La situació ha aixecat crítiques, també des del vessant polític. Podem ha exigit una investigació “immediata i independent” per part de la Unió Europea per aclarir els fets després de l’intent massiu de creuar la tanca fronterera de Melilla per depurar responsabilitats, davant les “duríssimes imatges de violència i greus vulneracions de drets humans per part de les autoritats migratòries”, ha informat l’agència Europa Press.

Podem lliga els fets a la cimera de l’OTAN

De fet, l’àrea d’Internacional de Podem ha ressaltat que el moment d’aquest incident “no és casual” i que es produeix dies abans de la Cimera de l’OTAN a Madrid, on es parlarà de la frontera sud i augmentar la despesa militar . “No es pot permetre l’ús dels drets humans i de les persones ni com a monedes de canvi ni com a mesura de pressió i coacció”, ha llançat la formació morada.

Per a Podem, ahir es va poder visualitzar “un dels desastres humanitaris més greus de la història” de la frontera sud, amb almenys 18 immigrants morts i desenes de persones ferides en intentar arribar a Melilla. Des de la formació morada afirma que aquest balanç és la conseqüència dels acords migratoris amb governs que “vulneren sistemàticament els drets humans”, en referència al Marroc.

“Passar per sobre del dret internacional venent, entre altres, els drets del poble sahrauí i confiar en governs que vulneren sistemàticament els drets humans té conseqüències. Ho defensem des del principi: el compliment del dret internacional és i ha de ser innegociable”, ha emfatitzat Podem.