El grup parlamentari d’ERC a Brussel·les expulsa la diputada prorussa

Dura decisió del grup de l’Aliança Lliure Europea (ALE) al Parlament Europeu. El grup en què també hi ha ERC ha expulsat la diputada letona d’origen rus rus Tatjana Ždanoka. Un nom que va saltar a la llum pública catalana quan es va difondre la seva relació amb ERC en defensa del Procés sobiranista de Catalunya. Una informació que va aparèixer fa unes setmanes enmig d’una agra polèmica entre republicans i juntaires per les trobades entre l’entorn del president a l’exili, Carles Puigdemont, amb suposats emissaris del Kremlin abans de l’1-O del 2017. L’eurodiputada ha estat acusada de ser una agent encoberta de Moscou.

L’Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu, a través d’un comunicat, ha anunciat que el seu grup “defensa el dret a l’autodeterminació i els drets de les minories, inclosa la minoria russòfona a Letònia”. “Els eurodiputats de l’ALE també són defensors de la pau, el diàleg, la democràcia i els drets humans”, afegeixen. Ara bé, retreuen que “res pot justificar una invasió militar que vulneri els drets humans i el dret internacional”. “En conseqüència, els eurodiputats de l’ALE condemnen fermament la invasió d’Ucraïna per part de Vladímir Putin“, al·leguen.

En aquest marc és on carreguen contra l’eurodiputada letona. “Malgrat les nostres repetides demandes, Tatjana Ždanoka s’ha negat a condemnar la invasió d’Ucraïna per part de la Federació Russa”, indiquen. “Aquest desacord fonamental fa impossible mantenir la nostra llarga col·laboració amb ella dins del grup polític Verds/ALE”, conclouen. Així informen que ha deixat el grup, després que l’ALE li hagi agraït la seva “feina i les seves contribucions durant els 18 anys” que hi han treballat.

La polèmica es va descobrir fa dues setmanes quan aquest diari va difondre la trobada que es va registrar arran de la visita que van fer els presos polítics independentistes després de ser indultats al Parlament Europeu. Va ser el juliol del 2021. En aquell viatge, els líders de la formació republicana, com el seu president Oriol Junqueras, l’exconseller d’Exteriors, Raül Romeva, i els eurodiputats Diana Riba i Jordi Solé van celebrar una reunió amb Tatjana Ždanoka, una eurodiputada de Letònia de la minoria prorussa que tenia l’escó a l’ALE, el mateix grup que els republicans.

Acusada de ser una agent clandestina del Kremlin

La història de Ždanoka té força ingredients curiosos. Políticament va ser una ferma opositora de la independència de Letònia de la Unió Soviètica. A més, va fundar l’Aliança de Russoparlants de la Unió Europea, va ser observadora internacional al referèndum de Crimea i, a més, va intentar que el consell europeu qualifiqués la formació ucraïnesa Sector Dret com a “organització terrorista”.

Coneguda defensora de Vladímir Putin, la seva integració a l’ALE ha portat cua a l’Europarlament. La polèmica també va esclatar quan la BBC va difondre que les autoritats de Letònia li van obrir una investigació perquè sospitaven que treballava per a Moscou com a informant i intentant protegir els interessos del Kremlin tant a Letònia com al Parlament Europeu. De fet, l’adjunta al secretari general de l’OTAN, Baiba Braze, la va acusar directament a través de Twitter de ser una agent clandestina pel Kremlin.