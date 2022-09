Junqueras dona per fet que Junts continuarà al Govern

El president d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, espera que Junts per Catalunya resolgui el debat intern i decideixi continuar al Govern “amb una actitud lleial” al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i amb “la voluntat de servir a la societat i la ciutadania”. Ho ha explicat aquesta matí en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, on també ha assegurat que entenen que Junts pugui tenir “dificultats i debats interns”, així com que vulguin celebrar una consulta, la qual espera que es resolgui de la millor manera possible.

Junqueras es referma en què “és evident” que Junts “ha sigut deslleial demanant al president que se sotmetés a una qüestió de confiança”. De fet, el president d’ERC remarca que “està fora de tota lògica en un govern de coalició” i assegura que és un fet que no té precedents a Europa.

Junqueras, convençut que Junts continuarà al Govern

El republicà remarca que els tres punts de l’acord de govern que Junts exigeix a Aragonès que es compleixin, “ja s’estan complint des del primer dia”. Sobre la continuïtat del partit de Laura Borràs, des d’Esquerra no en tenen cap dubte: “Estem segurs que decidiran continuar”. Junqueras assegura que “a la taula de negociació falta que s’asseguin els seus consellers”.

Jordi Turull, Jordi Puigneró i Laura Borràs, en uns moments previs a la reunió/ACN

No hi ha crisi al Govern

Durant l’entrevista, Junqueras ha sigut contundent i ha negat que el govern estigui en crisi ni que pengi d’un fil. El president d’ERC ha assenyalat que “hi ha una confusió entre el debat intern d’un partit polític i creure que això afecta el conjunt del país”.

El cessament de Puigneró

La decisió del president Aragonès de cessar el seu segon al Govern, el ja exvicepresident Jordi Puigneró, ha sigut el detonant d’una situació que feia dies que era tensa entre els socis de Govern. L’anunci d’aquesta destitució arribava a última hora d’aquest dimecres, després d’una llarga reunió entre Aragonès i el secretari general de Junts, Jordi Turull. L’endemà, l’executiva de Junts es reunia a la seu per debatre i decidir quin havia de ser el seu futur al Govern.

El futur de la coalició en mans de la militància

L’executiva de Junts per Catalunya ha decidit allargar l’agonia amb una consulta interna a la militància per decidir els dies 6 i 7 d’octubre si abandona el Govern de coalició amb ERC. Tot i que des d’avui i fins diumenge es vol negociar amb ERC per aproximar posicions, no es farà marxa enrere amb la consulta perquè és un compromís assumit en el congrés celebrat a l’estiu.