El Govern replica a Junts que Aragonès parla en nom de “tots els catalans”

El Govern ha replicat Junts per Catalunya per criticar la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general al Parlament i demanar-li que no parli “no parli en nom de tercers” i “encara menys” que no doni per fet l’amnistia. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha replicat la portaveu de Junts, Mònica Sales, i en la roda de premsa posterior al Consell Executiu ha defensat que Aragonès “parla en nom de tot el conjunt de la ciutadania i no parla en nom de cap partit concret”.

Plaja ha afegit que “és un dels trets característics del president de la Generalitat” i, en aquest sentit, ha recordat les contínues apel·lacions que ha fet Aragonès durant el seu discurs a “la Catalunya dels vuit milions”. “L’han sentit parlar dels vuits milions i expressa la seva opinió amb la legitimitat de ser el president de la Generalitat de totes les catalanes i tots els catalans”, ha insistit.

També ha dit que el president de la Generalitat té “tota la legitimitat” per referir-se a l’amnistia “cada cop que calgui” perquè “més enllà de les negociacions que s’estiguin duent a terme, l’amnistia està sobre la taula d’aquest Govern i que s’hi està treballant des de fa molt de temps”. En aquest àmbit, ha recordat que la mesura de gràcia és “imprescindible” i “inajornable” si el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, vol ser investit i, com ha dit Pere Aragonès aquest matí al Parlament, ha afegit que després d’aconseguir la mesura de gràcia ve l'”objectiu final”, que no és un altre que “els ciutadans puguin decidir en llibertat el futur polític de Catalunya”.

Pere Aragonès, obrint el debat de política general al Parlament. Barcelona 26.09.2023 / Mireia Comas

Conclusions sobre l’Acord de Claredat

La portaveu de l’Executiu ha dit que en “els pròxims dies o pròximes setmanes a molt allargar” el Consell Acadèmic presentarà les seves primeres conclusions sobre l’Acord de Claredat, una eina que, segons Plaja, ha d’establir “uns criteris per acabar votant sobre la independència del nostre país”. Després que el Consell Acadèmic faci públiques les seves conclusions, el Govern fixarà la seva visió al respecte fent-se “pròpies” aquelles conclusions “amb les que coincideixi”.

Finalment, Patrícia Plaja ha ressaltat que l’Acord de Claredat “ha de servir per als partits independentistes i no independentistes, i per a tots aquells partits que siguin conscients que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i Espanya i que l’única manera de resoldre’l és utilitzant vies democràtiques com és votar en un referèndum”.