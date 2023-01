Govern i PSC seguiran negociant després d’una reunió aquest migdia

El Govern de la Generalitat i el PSC han mantingut una nova reunió al Palau de la Generalitat en el marc de la negociació dels pressupostos del 2023 aquest migdia. Segons les dues parts, a la tarda seguiran els contactes per mirar de tancar els “últims serrells” després de tres mesos de negociacions.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, parlant amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès / ACN

La clau, la B-40

“Ja no hi ha cap escull perquè no es pugui materialitzar aquest acord amb el PSC”, ha insistit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que no ha volgut revelar quan ni on han tingut lloc els darrers contactes amb el partit. L’aval d’ERC la setmana passada a una moció del PSC sobre el tram de la B-40 al Vallès Occidental sembla haver estat el desllorigador de les negociacions. Tot i que els socialistes afirmaven dilluns que hi ha encara “serrells” per pactar, des del Govern subratllen aquest dimarts que “s’estan acabant de redactar”.

Sense novetats de Junts

Pel que fa a Junts, ha instat repetidament el Govern a escollir entre el PSC i el partit de Turull. El portaveu de Junts, Josep Rius, va assegurar que si ERC pactava amb els socialistes donaria per acabada la legislatura del 52%. De fet, la portaveu de l’executiu ha volgut valorar les negociacions amb Junts i ha dit que el Govern “ha trobat una manca de voluntat negociadora que han alentit els treballs amb aquest grup parlamentari”.

Tot i això, Plaja espera poder arribar a un acord amb Junts i ha recordat la cinquantena de mesures que hi ha acordades entre les dues parts. “Tenim diversos acords amb Junts”, ha dit Plaja. “Si ells tenen aquest interès, el Govern continua disposat a seguir fent créixer els acords que ja hem assolit”, ha afirmat.