La Generalitat acusa Madrid de retardar sense motiu els traspassos pendents

La consellera de Territori, Ester Capella, ha culpat el govern espanyol de la lentitud amb què avancen el traspàs de Rodalies, els convenis d’infraestructures pendents de signar i el desplegament de la llei d’habitatge. En una entrevista a RTVE, Capella ha insistit que la Generalitat “ha fet la feina” i que les carpetes continuen encallades al Ministeri de Transports. La consellera també ha lamentat que Madrid prefereixi posposar la reintroducció dels peatges per finançar el manteniment de les vies de gran capacitat per motius electoralistes.

De totes les carpetes que negocien la Generalitat i la Moncloa, la que ha generat més tibantors és el projecte de la B-40 imposat pel PSC en la negociació dels pressupostos i el traspàs de 914 milions a les arques catalanes per sufragar obres molt necessàries a la C-32 (384 milions) i l’N-260 (260 milions), la millora dels accessos a l’AP-7 i l’AP-2 (250 milions) i la construcció de dos intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat (20 milions). Capella ha denunciat que els convenis per a les encomanes de gestió han estat dos mesos al calaix del ministeri i confia a poder signar-los abans de finals d’anys.

“Dos dies després [de signar els protocols el passat 7 de juliol] vam enviar els convenis vinculats a les encomanes de gestió”, ha explicat la consellera. “La resposta la vam rebre el dia de la reunió amb la ministra”. Capella assegura que, si el ministeri hagués posat de la seva part, els convenis “s’haurien pogut signar a principis de setembre”. La falta d’interès del Ministeri de Transports, que també va dilatar molt la redacció del polèmic protocol de la B-40, ha endarrerit tots els terminis. Territori espera que es puguin signar tots alhora.

Imatge d’arxiu d’un tren de Rodalies / Renfe

El traspàs de Rodalies és possible

Capella també ha criticat els entrebancs del govern espanyol per materialitzar el “traspàs integral” de Rodalies, una demanada històrica de Catalunya que Pedro Sánchez s’ha compromès a satisfer en diverses ocasions, però que mai ha acabat de concretar. La Moncloa assegura que el traspàs no es pot produir perquè hi ha vies que són d’interès general que no es poden segregar de la xarxa ferroviària estatal. La consellera de Territori s’ha obert a discutir quines vies poder traspassar-se i quines no, però ha insistit que el traspàs integral “és possible”.

ERC ha posat sobre la taula el traspàs de Rodalies com una de les condicions per investir Pedro Sánchez. “Es pot traspassar el servei integral de Rodalies: recursos, vies, trens i personal. Tot el que el fa funcionar cada dia”, ha explicat Capella. També ha reclamat “totes les inversions que no s’han executat en els pressupostos pactats i totes les inversions previstes” per millorar la xarxa de Rodalies en el futur.

Pisos de lloguer a Barcelona / Europa Press

El topall dels lloguers, encallat a Madrid

La consellera de Territori ha carregat contra el Ministeri de Transports per entorpir el desplegament de la llei d’habitatge espanyola aprovada just abans de les eleccions municipals del juny. Capella ha criticat la “manifesta voluntat de no posar en marxa el topall dels lloguers” i ha acusat el ministeri d’inventar-se requisits que no estan inclosos a la legislació.

La consellera ha explicat que el govern espanyol reclama a la Generalitat –l’única comunitat que ha posat en marxa els tràmits per topar els lloguers– que a més d’una memòria per a cadascun dels 140 municipis on es volen regular els preus, el ministeri exigeix un “pla addicional amb mesures per pal·liar l’alça de preus”, un requisit que no estava contemplat. També ha lamentat les pegues que estan posant per homologar l’índex català de referència de preus amb l’excusa que s’ha d’aprovar un índex estatal, cosa que tampoc exigeix la llei.