Cuixart dedica la Creu de Sant Jordi als exiliats i la resta de represaliats

L’expres polític i expresident d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha dedicat la Creu de Sant Jordi que ha rebut aquest dimarts als exiliats i als represaliats. “Vull dedicar la Creu al president Carles Puigdemont i a Marta Rovira, i també a tots aquells que pateixen repressió per defensar la democràcia i la llibertat d’expressió, com Pablo Hasél”, ha reivindicat en el seu discurs. Cuixart ha assegurat que “lluitar pels drets humans i la llibertat dels Països Catalans és fer-ho també per la fraternitat de tots els països del món”. Per això ha demanat “persistir amb l’esperança de no perdre mai l’esperança”.

Cuixart ha assegurat que considera immerescut aquest guardó i ha reivindicat el paper dels 29 guardonats que l’han acompanyat. “Són 29 motors de construcció cívica i nacional que ens ajuden a reconciliar-nos amb la bellesa de la humanitat”, ha dit. Durant el seu discurs els ha lloat per ser “portaveus de tolerància dins i fora dels marges” i ha demanat als polítics que no “fragilitzin” els grans consensos de país que representen els guardonats. “Tenim motius per estar emprenyats, però no ens podem permetre el luxe d’estar desesperançats”, ha dit entre aplaudiments. Cuixart ha conclòs el seu discurs amb una frase dedicada a un dels guardonats, el Miquel Morera, excombatent de la Guerra Civil: “Una vegada més, no passaran. Miquel, gràcies pel teu exemple”.

Sense cap esment al seu pas per la presó

L’entrega de la Creu de Sant Jordi 2023 no ha esmentat ni indirectament a l’estada a presó de Jordi Cuixart: ni ell s’hi ha referit ni la presentadora de l’acte, Fatima Ahmed, n’ha parlat en el breu perfil que ha llegit quan ha anunciat el seu guardó. Ningú ha recordat els quatre anys que Cuixart –com 8 líders més– va passar a la presó per la repressió espanyola posterior a l’1 d’octubre. Aquest ha estat, íntegrament, el discurs que la presentadora ha llegit sobre Cuixart just abans d’entregar-li el guardó: “Per la seva tasca en l’àmbit de l’activisme social i la defensa de la cultura catalana així com dels drets civils i la democràcia. Entre el 2015 i el 2022 va ser president d’Òmnium Cultural i va esdevenir una figura clau a favor del dret a expressar pacíficament i lliurement les idees polítiques en el marc de la defensa del dret d’autodeterminació. Director de l’empresa Aranow Packaging Machinery i patró de la fundació privada d’empresaris FEMCAT que treballa pel desenvolupament econòmic i social de Catalunya. Recull el guardó el senyor Jordi Cuixart”.

Aquesta presentació ha estat molt diferent de la que ha rebut Miquel Morera, un altre dels guardonats amb una Creu Sant Jordi. En el cas de Morera, la presentadora ha posat molt èmfasi a la seva trajectòria com a combatent a la Guerra Civil Espanyola: “Supervivent de la lleva del biberó, pel seu important paper en la preservació de la memòria democràtica d’aquest país. Excombatent de la Guerra Civil Espanyola. Es va presentar voluntari amb setze anys a la columna Macià Companys, al front d’Aragó. Al final de la guerra va ser interrogat i torturat a la presó Model de Barcelona abans de ser traslladat al camp de concentració d’Horta i Reus. Un dels darrers supervivents de la columna Macià Companys i el seu testimoni és fonamental per poder donar veu a les nombroses víctimes de la Guerra Civil Espanyola, que es van veure silenciades durant les dècades posteriors. Una font de primera mà per recordar l’horror d’un dels successos més obscurs de la història contemporània”.