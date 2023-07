Aragonès nega per carta cap relació amb la Fundació Princesa de Girona

Carta de l’Oficina del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Coordinadora Antimonàrquica de les comarques gironines. Una missiva de resposta a la carta del passat 23 de juny de la plataforma antiborbònica gironina demanant-li que rebutgés el càrrec de vicepresident honorífic de la Fundació Princesa de Girona. Un càrrec que, segons l’organigrama de la Fundació, li correspon al president de la Generalitat. Aquest dimarts, just el dia abans de la visita de la família reial espanyola a Caldes de Malavella per atorgar els premis anuals de la Fundació, Palau ha volgut remarcar per carta que Aragonès ni té cap relació amb aquesta entitat ni n’hi vol tenir.

És més, en la missiva, a la qual ha tingut accés El Món, deixa clar que segueix les petjades del president Quim Torra, que va renunciar a ser vicepresident de la fundació. En aquest context, afegeix que fins i tot ha declinat participar en la cerimònia, i ha sol·licitat formalment a la fundació que retirin de la seva web la informació que atorga la vicepresidència de la mateixa al president de la Generalitat.

Elionor de Borbó | Europa Press

Mai cap relació

La carta ressalta que “el president no ha acceptat mai ni vol ocupar la vicepresidència honorífica de la Fundació Princesa de Girona, ni ha rebut informació d’aquesta qüestió per part de cap entitat, ni tampoc ha estat convocat a cap patronat de la fundació, com sí que passava anteriorment”. “Així, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha tingut mai cap contacte amb aquesta entitat“, especifica l’escrit de l’oficina presidencial.

“Els valors republicans del president Aragonès són coneguts per tothom, així com el seu posicionament sobre la monarquia”, emfatitza el text de la carta. “Per tant, i com sabeu”, etziba la resposta, “el president no va als actes organitzats per la monarquia espanyola ni tampoc per la Fundació Princesa de Girona”. En aquest sentit, informa que ha “declinat l’assistència a l’acte de lliurament dels premis d’enguany” i, de retruc, ha “aprofitat l’avinentesa per remarcar que continuem amb el posicionament del president Torra i per demanar que retirin del seu web la designació de vicepresidència d’honor de la Fundació Princesa de Girona la presidència de la Generalitat”.