Aragonès reivindica els “valors republicans” enfront de la monarquia i el règim del 78

El president del Govern, Pere Aragonès, ha reivindicat els “valors republicans” enfront d’una monarquia que “no és exemple de rectitud institucional”, com recull l’ACN. Ho ha fet en la tradicional ofrena floral de Nadal al president de la Generalitat Francesc Macià, en què també ha assenyalat que el tradicional discurs de Felip VI durant la nit de Nadal no ha aportat “cap novetat” i ha insistit que “la monarquia no és cap exemple de rectitud ni d’integritat institucional, ni tampoc l’arquitectura institucional del règim del 78”. El president d’Esquerra, Oriol Junqueras, també ha reivindicat el llegat de Macià i l’ha comparat amb la situació política actual.

Aragonès ha posat la figura de Macià d’exemple perquè era un president compromès amb les classes socials, la justícia i la llibertat Catalunya, una feina que considera que “van marcar la seva trajectòria”. En aquesta línia, el president del Govern ha afirmat que des de l’executiu treballen “més que mai” per tenir institucions al servei de “tota la ciutadania” i que des de la Generalitat “també republicana” se senten “continuadors” de l’obra iniciada per Macià.

Ofrena floral d’ERC a la tomba de Francesc Macià amb motiu del 89è aniversari de la seva mort | ACN

El que no van perdonar a Macià

En la seva intervenció posterior a l’ofrena floral, Junqueras ha explicat que molts “no van perdonar mai” a Macià tot el que va fer per Catalunya, mentre que altres el va assenyalar per “no haver fet prou”. El president d’ERC ho ha comparat amb la situació actual, “on hi ha qui no ens vol perdonar tot allò que fem per Catalunya i alguns ens acusen de no fer prou”, ha dit. Per Junqueras, si els que els critiquen treballessin “al costat del país” es podria anar “més enllà” i arribar-hi “una mica més de pressa”. El republicà ha fet una crida a tot Catalunya “per sumar i treballar col·lectivament al servei del conjunt de la societat”.

Per la seva banda, la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya en funcions de presidenta, Alba Vergés, ha apel·lat a la figura de Macià per seguir fent de la cambra catalana un “bastió de drets i llibertats”. Vergés ha recordat que Macià es va convertir en una figura “clau” fa 90 anys per convertir el que era un polvorí, que “representa l’opressió a Barcelona però també al poble català”, en “la seu de la sobirania del poble de Catalunya”.