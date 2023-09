Aragonès diu que la dreta espanyolista té “pànic” a la democràcia

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha escrit un missatge a Twitter on ha lamentat que “de nou la dreta espanyolista ha passejat per Madrid la seva por a la democràcia i el pànic a les llibertats”. En la piulada, el president del Govern ha dit que “els crits d’odi i les amenaces” de líders populars com Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar no espanten els independentistes, que seguiran lluitant per l’autodeterminació. “Sempre la democràcia. Sempre la llibertat. Més que mai, amnistia i referèndum”, ha conclòs el president del Govern.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un moment de la primera edició del ‘Pregunta al president’

Junts també assegura no tenir por

Junts per Catalunya, per la seva banda, ha assegurat que la manifestació d’aquest diumenge a Madrid contra l’amnistia ha tret de nou “l’Espanya negra” als carrers. “S’han unit els de ‘l’atado y bien atado’ i els de ‘l’a por ellos’ per alterar de la forma no prevista el mandat democràtic dels ciutadans”, ha criticat en una atenció als mitjans des d’Euskal Herria. “No ens espanten gens, ens estimula a ser més lleials al poble de Catalunya”, ha remarcat. També ha advertit que la protesta madrilenya “ni condicionarà ni espantarà” el seu partit.

Aquest diumenge unes 10.000 persones han sortit al carrer a Madrid per protestar contra l’amnistia i l’arribada de les llengües cooficials al Congrés dels Diputats. A la manifestació s’han sentit crits de “Puigdemont a presó i Sánchez a la merda” i de ‘fora, fora’ al president espanyol. També han emès un vídeo amb declaracions de Sánchez on deia que no permetria que la governabilitat del país depengués dels independentistes.