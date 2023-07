Aragonès descarta totalment un avançament electoral a Catalunya

El president del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia que “en cap cas” avançarà les eleccions catalanes. “No convocaré eleccions en cap cas, ni pel 23-J ni pels pressupostos”, ha dit contundentment. Considera que no ha de “subordinar” la legislatura catalana al Congrés. “No ho han fet els presidents que m’han precedit, perquè han tingut el sentit institucional que correspon a un president de la Generalitat. Jo tampoc ho faré ara”, ha insistit. A més, Aragonès ha assegurat que si hi ha “un context d’un govern hostil de PP i Vox no es pot desmuntar la defensa de Catalunya i posar-nos a un escenari electoral”. Així, el president ha reiterat que l’avançament electoral “és un escenari que no contemplem” i s’ha mostrat convençut que es donaran els acords per garantir l’estabilitat necessària per a les decisions importants.

A banda, Aragonès ha parlat de com seran les relacions amb el govern espanyol en cas que guanyin els comicis el PP i Vox. “La relació amb el govern del PSOE i Unidas Podemos no ha estat fàcil. Tenim una llista molt gran d’incompliments. Passi el que passi haurem de defensar Catalunya i tot el que representa: l’estat del benestar, la llengua i la cultura catalana i les institucions”, ha assegurat. Creu que caldrà “reforçar les línies de defensa de Catalunya” perquè “ens han estat dient que Catalunya serà l’enemic a batre“. “PP i Vox representen un grau d’hostilitat molt més gran que amb Sánchez”, ha afegit.

El president creu que un govern de dretes a Espanya “és una possibilitat” per a la qual hem d’estar “preparats”. “La millor defensa que es podrà fer de Catalunya el 23 de juliol és des de l’independentisme i des de les posicions independentistes i progressistes”, ha dit Aragonès. A més, ha afegit que el PSOE “no pot demanar que se’l voti per defensar Catalunya de l’extrema dreta” perquè “entre Madrid i Catalunya sempre acaben escollint els interessos de l’Estat”. “Només amb un gran resultat de l’independentisme i especialment d’ERC tindrem la garantia que la defensa es produeix”, ha insistit, abans d’assegurar que els “grans consensos” són la força que té Catalunya per defensar la llengua, el model d’escola, l’autogovern i el dret a decidir. Aragonès no s’ha volgut pronunciar sobre la desobediència en qüestió de llengua: “El que preveig és la victòria”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el seu discurs d’inauguració de la 34a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu / ACN

Prioritari arribar a acords amb Junts, però no descarta el PSC

El president Aragonès ha assegurat que en aquest moment és “prioritari” arribar a acords amb Junts per Catalunya per complir amb els objectius de la legislatura. “Aspiro al fet que Junts formi part de l’estabilitat del Govern i haurem de treballar amb mecanismes que el més lògic és que passin per l’estabilitat parlamentària. A partir d’aquí, trobar fórmules d’acord perquè després de les pròximes eleccions al Parlament ens haurem de tornar a entendre”, ha assegurat el president. Interpel·lat sobre la possibilitat de pactar amb el PSC si no s’arriba a una entesa, Aragonès ha dit que Catalunya ha de tenir “la màxima estabilitat” i “treballarem amb qui estigui disposat a garantir-la”. “Millor si és amb aquells amb els que compartim punts, sobretot respecte a l’horitzó nacional. El que és important és que els acords arribin”, ha argumentat.

Aragonès espera comptar amb Junts per als pròxims pressupostos. “Seria una irresponsabilitat que en un moment d’altíssima responsabilitat ens dediquéssim a veure qui abandona el vaixell abans”, ha conclòs.

Pel que fa als pactes amb els socialistes després de les municipals, Aragonès ha dit que “en el que respecta al país estem en una posició totalment contrària a la del PSC” perquè els socialistes neguen “la possibilitat democràtica” de la independència. Ara bé, ha dit que “en altres àmbits s’ha pogut arribar a acords”. Aragonès ha argumentat que en les diputacions on ERC ha pactat amb el PSC -Lleida i Tarragona- ha estat “per garantir que hi ha una presidència independentista”.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, en una roda de premsa / ACN

Les causes dels mals resultats el 28-M

Aragonès ha assegurat que els mals resultats del partit el 28 de maig es van deure a “diversos factors” entre els quals la menor participació. Preguntat sobre si pot haver influït que s’hagin centrat en la taula de diàleg i no en el referèndum, Aragonès ha assegurat que ja van explicar que el procés de negociació tindria dues fases. “Una primera que era imprescindible: canviar els efectes de la repressió. S’han produït indults, hem derogat la sedició i avui un govern espanyol no pot amenaçar amb aplicar-nos-la si avancem cap a la independència”, ha explicat. La segona fase és “la resolució del fons del conflicte” per al qual ha proposat un acord de claredat. “Serà molt més difícil”, ha advertit. Per tal d’investir a Sánchez, ha explicat, hauria de tenir “la voluntat d’avançar en la resolució del conflicte polític i en les mesures antirepressives”.

L’infrafinançament de l’educació

Una altra de les qüestions on Aragonès ha aprofundit és el finançament de l’educació. “Només serem capaços de destinar els recursos que necessiten els serveis públics del nostre país en educació i sanitat quan puguem disposar de tots ells. I això serà quan tinguem un estat independent”, ha assegurat Aragonès, que ha recordat l'”expoli fiscal” del 8% de la riquesa de Catalunya. Sobre el fet que Catalunya és una de les comunitats amb menys inversió segon el PIB en educació, Aragonès ha dit que s’ha passat d’un pressupost de 5.000 milions a un de 6.900 milions el 2023. “A mi no em val que mirin quin pes té la despesa pública sobre el PIB si no mirem quin pes tenen els ingressos de la Generalitat sobre el PIB”, ha reblat. “El dèficit fiscal ens impacta cada dia i tenim menys recursos dels que ens pertocarien”, ha insistit.

Aragonès ha explicat que s’intentarà millorar en les ràtios a les aules, es mantindrà la gratuïtat d’infantil 2 i es consolidarà el desplegament de l’escola inclusiva i l’avançament del curs escolar. “Fa falta una nova etapa amb la consellera Anna Simó que s’ha de caracteritzar per la confiança amb el conjunt de la comunitat educativa. El principal repte és com reduïm l’abandonament escolar”, ha dit.

Per últim, ha defensat que pensar que el fracàs de la comprensió lectora és culpa del model d’escola catalana seria “equivocar-se de diagnosi”. “La societat catalana ha enfrontat canvis molt importants en els últims anys. Canvis demogràfics que suposen un repte molt gran per la incorporació de molta ciutadania que ha arribat al nostre país”, ha conclòs.