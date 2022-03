El Govern replica Clara Ponsatí: “Res justifica una mort”

El Govern s’ha desmarcat aquest dimarts de les declaracions de l’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí sobre el preu de la independència. La portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja, ha manifestat, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, que el Govern “sempre ha defensat i treballa per la independència de Catalunya per vies pacífiques i democràtiques i això s’està fent”. Segons Plaja, el Govern “en cap cas ni en cap context farà apologia de la violència, no es comparteix mai aquesta apologia perquè res justifica un acte violent i res justifica, òbviament, una mort”.

L’eurodiputada i exconsellera d’Ensenyament va assegurarahir que la independència de Catalunya és prou important per valer la vida d’una persona, tot i que es va desmarcar de l’ús de la violència com a via per aconseguir-la. En una entrevista al programa Cafè d’Idees de Ràdio4 o La2 recollida per l’ACN, Ponsatí va criticar que després de l’1-O el Govern assegurés que no havia anat més enllà davant l’amenaça que podria haver-hi morts.

Segons Ponsatí, això suposa dir que “no es farà mai” i recordant que morir per una causa “no és una situació estranya” al llarg de la història. Ponsatí va subratllar que els ucraïnesos han sortit “al carrer amb les mans buides” per defensar el país, una actitud que troba “respectable i admirable”, tot i que ha afirmat que la situació que es viu a Ucraïna no és comparable amb el que passa a Catalunya.

Les declaracions de Ponsatí ja van suscitar comentaris ahir per part els partits polítics en el Govern. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va considerat “desafortunades” les declaracions de l’exconsellera. Per la seva banda, JxCat va assegurar ahir que “respecta” les declaracions personals de l’eurodiputada. Tot i així, el portaveu del partit, Josep Rius, va recalcar que JxCat és partidari d’una “via pacífica i democràtica per aconseguir la independència de Catalunya”.