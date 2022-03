El Govern nega que les relacions amb Moncloa estiguin normalitzades

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha manifestat aquest dimarts les relacions amb el govern espanyol no estan normalitzades. D’aquesta manera, Plaja responia a unes declaracions de la ministra portaveu de Moncloa, Isabel Rodríguez, del cap de setmana en el marc de la conferència de presidents, assegurant que la presència del president Pere Aragonès a la trobada per primera vegada era una mostra de la bona sintonia entre les dues institucions.

Plaja ha dit, “amb tot el respecte per les paraules de la ministra portaveu”, que “negar un problema no el fa desaparèixer” i que “parlar de normalització quan hi ha centenars de causes” obertes entre polítics i activistes independentistes “hauria de crear una mica de vergonya”. La portaveu ha recordat, a tall d’exemple, que la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va haver de declarar ahir davant d’un tribunal per fets relacionats amb l’1-O. “És important no frivolitzar en una situació com aquesta —ha advertit Plaja—, desitjar que passi una cosa o dir-ho no vol dir que passi per art de màgia, calen esforços i moure posicions per solucionar-ho”. La portaveu ha reiterat que les relacions “ni estan normalitzades ni estan a prop de ser-ho”.

La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol va dir exactament que les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol “ja estan normalitzades”. La declaració era la resposta al president del Govern, Pere Aragonès, que prèviament havia assegurat que haver assistit a la conferència de presidents era “una excepció” per la situació de guerra a Ucraïna i la necessitat d’arribar a acords per tenir més finançament per acollir refugiats.

En declaracions posteriors a la conferència de presidents celebrada a La Palma, la portaveu de la Moncloa va remarcar que ja es pot parlar de “normalitat” entre els dos executius tot i que era la primera ocasió en què Aragonès assistia a la trobada. De fet, Aragonès no hi anava a anar, però finalment l’esclat de la guerra d’Ucraïna el va fer anar a La Palma per coordinar amb la resta d’administracions l’arribada de refugiats d’aquest país. A Catalunya ja s’ha acollit 6.000 refugiats i s’espera que siguin molts més en les pròximes setmanes.