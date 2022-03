El govern espanyol descarta modificar la inviolabilitat del rei espanyol

La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha assegurat que el govern espanyol “respecta” la decisió de la fiscalia d’arxivar les investigacions sobre el rei emèrit espanyol Joan Carles I. En paral·lel, ha descartat modificar la inviolabilitat que té el monarca espanyol perquè “no es donarien les majories” necessàries per abordar aquest tipus de canvis que caldria fer en la Constitució. En una compareixença davant la premsa aquest divendres després del Consell de Ministres extraordinari per analitzar la situació a Ucraïna, la ministra ha recordat que el ministeri públic té “autonomia i independència”.

En paral·lel, Llop no ha volgut entrar a valorar de forma concreta els dos decrets emesos per la fiscalia del Tribunal Suprem sobre les diligències d’investigació sobre la fortuna de Joan Carles I que aparquen definitivament la investigació.

L’argument que ha esgrimit ha estat que el govern espanyol “respecta les investigacions i les opinions de la fiscalia general de l’Estat” en el seu informe sobre el rei espanyol. Aquest respecte, ha dit, és el mateix que amb qualsevol altra investigació d’aquest ministeri públic que, ha recalcat, té “autonomia i independència”. Llop ha assegurat que el govern espanyol “creu i compleix amb la Constitució”, pel que respecten “la independència del sistema judicial”.

L’arxivament de les investigacions obre la porta al retorn a Espanya

El tancament de totes les investigacions que tenia obertes la fiscalia contra el rei emèrit espanyol podria obrir-li la porta al retorn a Espanya des d’Abu Dhabi, on va fugir l’any 2020 després que sortissin a la llum escàndols com el de les comissions per l’AVE a la Meca. A Abu Dhabi ha rebut constantment les visites de les seves filles i fins i tot ha anat a partits de tenis a veure jugar al seu amic Rafael Nadal. Allà també ha sigut on ha passat la Covid en secret ara fa un parell de mesos.